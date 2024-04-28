Министр энергетики Байрактар: Россия помогла Турции избежать кризиса

Турция смогла избежать энергетического кризиса благодаря соглашениям с Россией о поставках газа. Об этом заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.
«„Конкурентные“ энергетические сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса, охватившего основные европейские страны после начала конфликта [на Украине]… Для надежности поставок нам нужно откуда-то брать газ. Это может быть Россия, это может быть Азербайджан, это может быть Иран или варианты СПГ», — заявил Байрактар в беседе с газетой
По его словам, Турция активно работает над развитием инфраструктуры для приема и хранения сжиженного природного газа (СПГ), а также ищет новых поставщиков в преддверии окончания текущих контрактов с РФ и Ираном, которые истекают в 2025—2026 годах. Газета отметила, что Россия продолжает оставаться главным поставщиком газа для Турции, занимая более 40% рынка, преимущественно через трубопроводы.
Ранее турецкий экономист Серхат Латифоглу сообщил, что отношения с РФ важны для Турции. По его словам, заявление президента Владимира Путина о том, что эта страна стала самым надежным партнером в сфере торговли энергоносителями, восприняли с большим оптимизмом в Турции, передает
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