Министр энергетики Байрактар: Россия помогла Турции избежать кризиса

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Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию с долей более 40% Фото:

Турция смогла избежать энергетического кризиса благодаря соглашениям с Россией о поставках газа. Об этом заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.

«„Конкурентные“ энергетические сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса, охватившего основные европейские страны после начала конфликта [на Украине]… Для надежности поставок нам нужно откуда-то брать газ. Это может быть Россия, это может быть Азербайджан, это может быть Иран или варианты СПГ», — заявил Байрактар в беседе с газетой Financial Times.

По его словам, Турция активно работает над развитием инфраструктуры для приема и хранения сжиженного природного газа (СПГ), а также ищет новых поставщиков в преддверии окончания текущих контрактов с РФ и Ираном, которые истекают в 2025—2026 годах. Газета отметила, что Россия продолжает оставаться главным поставщиком газа для Турции, занимая более 40% рынка, преимущественно через трубопроводы.

Ранее турецкий экономист Серхат Латифоглу сообщил, что отношения с РФ важны для Турции. По его словам, заявление президента Владимира Путина о том, что эта страна стала самым надежным партнером в сфере торговли энергоносителями, восприняли с большим оптимизмом в Турции, передает телеканал 360.

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Турция смогла избежать энергетического кризиса благодаря соглашениям с Россией о поставках газа. Об этом заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. «„Конкурентные“ энергетические сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса, охватившего основные европейские страны после начала конфликта [на Украине]… Для надежности поставок нам нужно откуда-то брать газ. Это может быть Россия, это может быть Азербайджан, это может быть Иран или варианты СПГ», — заявил Байрактар в беседе с газетой Financial Times. По его словам, Турция активно работает над развитием инфраструктуры для приема и хранения сжиженного природного газа (СПГ), а также ищет новых поставщиков в преддверии окончания текущих контрактов с РФ и Ираном, которые истекают в 2025—2026 годах. Газета отметила, что Россия продолжает оставаться главным поставщиком газа для Турции, занимая более 40% рынка, преимущественно через трубопроводы. Ранее турецкий экономист Серхат Латифоглу сообщил, что отношения с РФ важны для Турции. По его словам, заявление президента Владимира Путина о том, что эта страна стала самым надежным партнером в сфере торговли энергоносителями, восприняли с большим оптимизмом в Турции, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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