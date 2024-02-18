Путин назвал самого надежного партнера по энергоресурсам

Путин: Турция оказалась самым надежным партнером по энергоресурсам
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что Россия не ограничивает поставки газа в другие страны Фото:

Турция оказалась самым надежным партнером России по энергоресурсам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Говорят, что Россия ограничивает [поставки газа]. Ничего мы не ограничиваем, мы все даем. Самым надежным партнером оказались турки. Вот через турецкий поток идет», — сказал Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.

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Турция оказалась самым надежным партнером России по энергоресурсам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Говорят, что Россия ограничивает [поставки газа]. Ничего мы не ограничиваем, мы все даем. Самым надежным партнером оказались турки. Вот через турецкий поток идет», — сказал Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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