Путин назвал самого надежного партнера по энергоресурсам

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не ограничивает поставки газа в другие страны
Турция оказалась самым надежным партнером России по энергоресурсам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Говорят, что Россия ограничивает [поставки газа]. Ничего мы не ограничиваем, мы все даем. Самым надежным партнером оказались турки. Вот через турецкий поток идет», — сказал Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
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