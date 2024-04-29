Бастрыкин потребовал доклад о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает СК.

«Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС», — передает Следком в своем telegram-канале. Ситуация произошла в Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее на временный пост ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике напали неизвестные с оружием. Они бросили взрывное устройство в сторону сотрудников полиции и открыли по ним огонь из автоматического оружия. Полицейские в ответ также открыли огонь. В результате нападения погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Было возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает СК. «Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС», — передает Следком в своем telegram-канале. Ситуация произошла в Карачаево-Черкесской Республике. Ранее на временный пост ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике напали неизвестные с оружием. Они бросили взрывное устройство в сторону сотрудников полиции и открыли по ним огонь из автоматического оружия. Полицейские в ответ также открыли огонь. В результате нападения погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Было возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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