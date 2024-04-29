Бастрыкин потребовал доклад о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии

29 апреля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает СК. «Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС», — передает Следком в своем telegram-канале . Ситуация произошла в Карачаево-Черкесской Республике. Ранее на временный пост ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике напали неизвестные с оружием. Они бросили взрывное устройство в сторону сотрудников полиции и открыли по ним огонь из автоматического оружия. Полицейские в ответ также открыли огонь. В результате нападения погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Было возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает СК. «Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС», — передает Следком в своем telegram-канале. Ситуация произошла в Карачаево-Черкесской Республике. Ранее на временный пост ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике напали неизвестные с оружием. Они бросили взрывное устройство в сторону сотрудников полиции и открыли по ним огонь из автоматического оружия. Полицейские в ответ также открыли огонь. В результате нападения погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Было возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения.