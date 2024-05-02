В Испании поймали банду во главе с украинцем, грабившую элитные дома

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Одного из задержанных подозревают в убийстве на Украине, сообщили правоохранительные органы Испании Фото:

В Испании задержали девять членов преступной организации, они грабили дома в провинции Аликанте. Главарем группировки выступал гражданин Украины. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Главарем группировки был 28-летний гражданин Украины. Расследование началось в августе прошлого года. Подозреваемые совершили несколько ограблений с применением силы в Аликанте», — говорится в сообщении правоохранительных органов в соцсети X.

Полицейские отметили, что жители ограбленных домов получили серьезные ранения. Одного из задержанных подозревают в том, что на Украине он убил человека.

Во время обысков Гражданская гвардия Испании изъяла беспилотники, наличные, часы и украшения. Помимо этого были арестованы 11 машин.

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В Испании задержали девять членов преступной организации, они грабили дома в провинции Аликанте. Главарем группировки выступал гражданин Украины. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Главарем группировки был 28-летний гражданин Украины. Расследование началось в августе прошлого года. Подозреваемые совершили несколько ограблений с применением силы в Аликанте», — говорится в сообщении правоохранительных органов в соцсети X. Полицейские отметили, что жители ограбленных домов получили серьезные ранения. Одного из задержанных подозревают в том, что на Украине он убил человека. Во время обысков Гражданская гвардия Испании изъяла беспилотники, наличные, часы и украшения. Помимо этого были арестованы 11 машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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