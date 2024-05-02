В Испании поймали банду во главе с украинцем, грабившую элитные дома

02 мая 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Одного из задержанных подозревают в убийстве на Украине, сообщили правоохранительные органы Испании Фото: Анна Майорова © URA.RU В Испании задержали девять членов преступной организации, они грабили дома в провинции Аликанте. Главарем группировки выступал гражданин Украины. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Главарем группировки был 28-летний гражданин Украины. Расследование началось в августе прошлого года. Подозреваемые совершили несколько ограблений с применением силы в Аликанте», — говорится в сообщении правоохранительных органов в соцсети X. Полицейские отметили, что жители ограбленных домов получили серьезные ранения. Одного из задержанных подозревают в том, что на Украине он убил человека. Во время обысков Гражданская гвардия Испании изъяла беспилотники, наличные, часы и украшения. Помимо этого были арестованы 11 машин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Испании задержали девять членов преступной организации, они грабили дома в провинции Аликанте. Главарем группировки выступал гражданин Украины. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Главарем группировки был 28-летний гражданин Украины. Расследование началось в августе прошлого года. Подозреваемые совершили несколько ограблений с применением силы в Аликанте», — говорится в сообщении правоохранительных органов в соцсети X. Полицейские отметили, что жители ограбленных домов получили серьезные ранения. Одного из задержанных подозревают в том, что на Украине он убил человека. Во время обысков Гражданская гвардия Испании изъяла беспилотники, наличные, часы и украшения. Помимо этого были арестованы 11 машин.