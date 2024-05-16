16 мая 2024

Суд в Болгарии отклонил жалобу президента, связанную с «Лукойлом»

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Болгарский суд признал законность прекращение аренды нефтяного терминала Росенец (архивное фото) Фото:

В Болгарии Конституционный суд отклонил обращение президента страны Румена Радева, который пытался оспорить решение парламента о прекращении аренды терминала Росенец нефтяной компанией «Лукойл». Об этом говорится в решении, опубликованном на официальном сайте суда.

«Конституционный суд отклонил обращение президента Болгарии о противоконституционности положений закона по контролю и приложению ограничительных мер с учетом действий России, дестабилизирующих положение на Украине (речь идет о запрете аренды нефтяного терминала Росенец „Лукойлом“ — прим URA.RU)», — передает ТАСС. Президент Болгарии заявил, что антироссийское решение парламента ударило по интересам местных потребителей энергоресурсов из РФ.

По мнению Радева, сам способ, каким были приняты поправки в закон и прекращена аренда нефтяного терминала «Лукойла», противоречит конституции и принципам правового государства. Он добавил, что это является примером безответственного отношения к стране и гражданам.

Ранее болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что госструктуры страны не смогут эффективно управлять активами компании «Лукойл», в случае если они перейдут под контроль властей. Он добавил, что это приведет к нехватке нефтяных ресурсов в экономике.

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В Болгарии Конституционный суд отклонил обращение президента страны Румена Радева, который пытался оспорить решение парламента о прекращении аренды терминала Росенец нефтяной компанией «Лукойл». Об этом говорится в решении, опубликованном на официальном сайте суда. «Конституционный суд отклонил обращение президента Болгарии о противоконституционности положений закона по контролю и приложению ограничительных мер с учетом действий России, дестабилизирующих положение на Украине (речь идет о запрете аренды нефтяного терминала Росенец „Лукойлом“ — прим URA.RU)», — передает ТАСС. Президент Болгарии заявил, что антироссийское решение парламента ударило по интересам местных потребителей энергоресурсов из РФ. По мнению Радева, сам способ, каким были приняты поправки в закон и прекращена аренда нефтяного терминала «Лукойла», противоречит конституции и принципам правового государства. Он добавил, что это является примером безответственного отношения к стране и гражданам. Ранее болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что госструктуры страны не смогут эффективно управлять активами компании «Лукойл», в случае если они перейдут под контроль властей. Он добавил, что это приведет к нехватке нефтяных ресурсов в экономике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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