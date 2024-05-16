Суд в Болгарии отклонил жалобу президента, связанную с «Лукойлом»

17 мая 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Болгарский суд признал законность прекращение аренды нефтяного терминала Росенец (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Болгарии Конституционный суд отклонил обращение президента страны Румена Радева, который пытался оспорить решение парламента о прекращении аренды терминала Росенец нефтяной компанией «Лукойл». Об этом говорится в решении, опубликованном на официальном сайте суда. «Конституционный суд отклонил обращение президента Болгарии о противоконституционности положений закона по контролю и приложению ограничительных мер с учетом действий России, дестабилизирующих положение на Украине (речь идет о запрете аренды нефтяного терминала Росенец „Лукойлом“ — прим URA.RU)», — передает ТАСС. Президент Болгарии заявил, что антироссийское решение парламента ударило по интересам местных потребителей энергоресурсов из РФ. По мнению Радева, сам способ, каким были приняты поправки в закон и прекращена аренда нефтяного терминала «Лукойла», противоречит конституции и принципам правового государства. Он добавил, что это является примером безответственного отношения к стране и гражданам. Ранее болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что госструктуры страны не смогут эффективно управлять активами компании «Лукойл», в случае если они перейдут под контроль властей. Он добавил, что это приведет к нехватке нефтяных ресурсов в экономике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Болгарии Конституционный суд отклонил обращение президента страны Румена Радева, который пытался оспорить решение парламента о прекращении аренды терминала Росенец нефтяной компанией «Лукойл». Об этом говорится в решении, опубликованном на официальном сайте суда. «Конституционный суд отклонил обращение президента Болгарии о противоконституционности положений закона по контролю и приложению ограничительных мер с учетом действий России, дестабилизирующих положение на Украине (речь идет о запрете аренды нефтяного терминала Росенец „Лукойлом“ — прим URA.RU)», — передает ТАСС. Президент Болгарии заявил, что антироссийское решение парламента ударило по интересам местных потребителей энергоресурсов из РФ. По мнению Радева, сам способ, каким были приняты поправки в закон и прекращена аренда нефтяного терминала «Лукойла», противоречит конституции и принципам правового государства. Он добавил, что это является примером безответственного отношения к стране и гражданам. Ранее болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что госструктуры страны не смогут эффективно управлять активами компании «Лукойл», в случае если они перейдут под контроль властей. Он добавил, что это приведет к нехватке нефтяных ресурсов в экономике.