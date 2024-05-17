Shot: жители Новороссийска сообщили о звуках взрывов. Видео

17 мая 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Жители Новороссийска услышали мощные хлопки в районе местного порта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новороссийске над городом прозвучало несколько громких взрывов. Предварительно, ПВО отбивает атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со слов очевидцев. «Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около трех часов ночи в районе местного порта. Также в нескольких районах были слышны характерные звуки пролета БПЛА», — пишут подписчики SHOT. Однако официальных подтверждений этому нет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Недавно в разных регионах РФ были зафиксированы атаки со стороны Украины. В частности, ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. Кроме того, в Сухиничском районе Калужской области был сбит беспилотный летательный аппарат. О всех атаках на российские регионы и их объекты — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новороссийске над городом прозвучало несколько громких взрывов. Предварительно, ПВО отбивает атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со слов очевидцев. «Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около трех часов ночи в районе местного порта. Также в нескольких районах были слышны характерные звуки пролета БПЛА», — пишут подписчики SHOT. Однако официальных подтверждений этому нет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Недавно в разных регионах РФ были зафиксированы атаки со стороны Украины. В частности, ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. Кроме того, в Сухиничском районе Калужской области был сбит беспилотный летательный аппарат. О всех атаках на российские регионы и их объекты — в материале URA.RU.