В Новороссийске над городом прозвучало несколько громких взрывов. Предварительно, ПВО отбивает атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со слов очевидцев.
«Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около трех часов ночи в районе местного порта. Также в нескольких районах были слышны характерные звуки пролета БПЛА», — пишут подписчики SHOT. Однако официальных подтверждений этому нет.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Недавно в разных регионах РФ были зафиксированы атаки со стороны Украины. В частности, ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. Кроме того, в Сухиничском районе Калужской области был сбит беспилотный летательный аппарат. О всех атаках на российские регионы и их объекты — в материале URA.RU.
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