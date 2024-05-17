Shot: жители Новороссийска сообщили о звуках взрывов. Видео

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Жители Новороссийска услышали мощные хлопки в районе местного порта Фото:

В Новороссийске над городом прозвучало несколько громких взрывов. Предварительно, ПВО отбивает атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со слов очевидцев.

«Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около трех часов ночи в районе местного порта. Также в нескольких районах были слышны характерные звуки пролета БПЛА», — пишут подписчики SHOT. Однако официальных подтверждений этому нет.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Недавно в разных регионах РФ были зафиксированы атаки со стороны Украины. В частности, ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. Кроме того, в Сухиничском районе Калужской области был сбит беспилотный летательный аппарат. О всех атаках на российские регионы и их объекты — в материале URA.RU.

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В Новороссийске над городом прозвучало несколько громких взрывов. Предварительно, ПВО отбивает атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со слов очевидцев. «Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около трех часов ночи в районе местного порта. Также в нескольких районах были слышны характерные звуки пролета БПЛА», — пишут подписчики SHOT. Однако официальных подтверждений этому нет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Недавно в разных регионах РФ были зафиксированы атаки со стороны Украины. В частности, ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. Кроме того, в Сухиничском районе Калужской области был сбит беспилотный летательный аппарат. О всех атаках на российские регионы и их объекты — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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