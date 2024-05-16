Оригинальное техническое решение, предложенное отцом, помогло бойцу СВО и его товарищам избежать тяжёлых последствий после атаки украинского дрона. Специальная защитная конструкция, установленная на крыше УАЗа, сыграла ключевую роль в их спасении.
"Боец Авдеевского направления приварил к крыше "буханки" специальную защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Такую хитрость посоветовал ему отец, когда они виделись", – пишет SHOT.
В результате попадания дрона в машину стёкла были выбиты, а салон посечён осколками, однако благодаря защитной конструкции все военнослужащие, находившиеся внутри, остались живы. По словам бойцов, обратившихся к Народному фронту, без этой защиты машина могла бы полностью выгореть.
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