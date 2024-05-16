16 мая 2024

Боец на СВО раскрыл, как совет отца спас ему жизнь. Видео

Боец на СВО выжил, благодаря совету отца по доработке УАЗа
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Советы отца по доработке "буханки" спасли бойцов на СВО
Советы отца по доработке "буханки" спасли бойцов на СВО Фото:

Оригинальное техническое решение, предложенное отцом, помогло бойцу СВО и его товарищам избежать тяжёлых последствий после атаки украинского дрона. Специальная защитная конструкция, установленная на крыше УАЗа, сыграла ключевую роль в их спасении.

"Боец Авдеевского направления приварил к крыше "буханки" специальную защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Такую хитрость посоветовал ему отец, когда они виделись", – пишет SHOT.

В результате попадания дрона в машину стёкла были выбиты, а салон посечён осколками, однако благодаря защитной конструкции все военнослужащие, находившиеся внутри, остались живы. По словам бойцов, обратившихся к Народному фронту, без этой защиты машина могла бы полностью выгореть.

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Оригинальное техническое решение, предложенное отцом, помогло бойцу СВО и его товарищам избежать тяжёлых последствий после атаки украинского дрона. Специальная защитная конструкция, установленная на крыше УАЗа, сыграла ключевую роль в их спасении. "Боец Авдеевского направления приварил к крыше "буханки" специальную защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Такую хитрость посоветовал ему отец, когда они виделись", – пишет SHOT. В результате попадания дрона в машину стёкла были выбиты, а салон посечён осколками, однако благодаря защитной конструкции все военнослужащие, находившиеся внутри, остались живы. По словам бойцов, обратившихся к Народному фронту, без этой защиты машина могла бы полностью выгореть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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