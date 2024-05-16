Фицо заверил, что помнит детали покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит детали покушения на него. Об этом рассказал президент страны Петер Пеллегрини в эфире телеканала ТА3.
«Фицо помнит, как произошло покушение. Он был изумлен как быстро это случилось», — передает РИА Новости слова Пеллегрини. Он добавил, что Фицо находился в сознании, когда его привезли в больницу после покушения.
Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз. Премьера прооперировали. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.