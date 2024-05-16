16 мая 2024

Фицо заверил, что помнит детали покушения

© Служба новостей «URA.RU»
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После операции премьер Словакии заявил, что помнит детали покушения (архивное фото)
После операции премьер Словакии заявил, что помнит детали покушения (архивное фото) Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит детали покушения на него. Об этом рассказал президент страны Петер Пеллегрини в эфире телеканала ТА3.

«Фицо помнит, как произошло покушение. Он был изумлен как быстро это случилось», — передает РИА Новости слова Пеллегрини. Он добавил, что Фицо находился в сознании, когда его привезли в больницу после покушения.

Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз. Премьера прооперировали. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит детали покушения на него. Об этом рассказал президент страны Петер Пеллегрини в эфире телеканала ТА3. «Фицо помнит, как произошло покушение. Он был изумлен как быстро это случилось», — передает РИА Новости слова Пеллегрини. Он добавил, что Фицо находился в сознании, когда его привезли в больницу после покушения. Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз. Премьера прооперировали. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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