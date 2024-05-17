«Роснано» хочет оспорить требование скорректировать отчеты об оценке компании

Компания «Роснано» собирается оспорить в суде распоряжение ВЭБ.РФ, обязывающее руководство госкомпании внести корректировки в отчеты об оценке активов. Об этом «Ведомостям» сообщил источник.
"«Роснано» рассчитывает оспорить в суде распоряжение ВЭБ.РФ, которое обязывает руководство госкомпании внести корректировки в отчеты об оценке активов. Заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 6 мая", — пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с копией заявления и ходом обсуждения.
В конце прошлого года "Роснано" поручили провести оценку активов компании. Отчеты с результатами передали в ВЭБ в начале этого года. Часть отчетов признали некорректной. Некоторые ошибки, которые допущены в отчетах, могут ввести в заблуждение, считают эксперты. Для устранения недочетов банк направил в "Роснано" распоряжение, требующее доработать отчеты. Этот документ и оспаривается в суде.
До признания отчета оценщика недостоверным в суде он не может ставиться под сомнение. Это прописано в пункте первом статьи 12 и статьи 13 Закона об оценочной деятельности. Отчеты в суде никем не оспаривались. Но пока распоряжение ВЭБа остается в силе, «Роснано» не может продолжить продажу активов. Обязать оценщиков снова провести процедуру подсчета стоимости активов действительно сложно и противоречит здравому смыслу, говорит источник.
Российская корпорация «Роснано» ранее обратилась к правительству РФ с просьбой предоставить ей средства для покрытия задолженностей. На февраль 2024 года долг корпорации составляет 69 миллиардов рублей. В октябре 2023 года представители "Роснано" заявили, что корпорация находится на грани банкротства.
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