16 мая 2024

В России появится новый тип автомобилей из Китая

Россия и Китай планируют производство автомобилей на водороде
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У России есть потенциал по продаже водорода в Китай Фото:

Власти России и Китая могут запустить на территории РФ производство по созданию автомобилей на водороде. Об этом сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

«Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств», — сказала Насиковская РИА Новостям. Кроме того, появится возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств.

Две страны договорились развивать сотрудничество по возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике и рынку углеродных единиц. В связи с этим Россия и Китай могут совместно работать над разработкой и улучшением технологий производства, транспортировки и хранения водорода, сказала эксперт.

По словам Насиковской, РФ может продавать водород в Китай, но есть технические и логистические проблемы. Уточняется, что транспортировка водорода требует безопасной инфраструктуры, которая только развивается.

В России разработали водородный генератор. С его помощью можно будет экономить топливо. Главный инженер компании «Аквагринтек» Рамзан Ирипханов сообщил, что опытные образцы будут установлены на грузовые автомобили уже в 2024 году. Водородный генератор при помощи электролиза разделяет воду на кислород и водород. Кроме того, он увеличит мощности (+10%).

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Власти России и Китая могут запустить на территории РФ производство по созданию автомобилей на водороде. Об этом сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская. «Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств», — сказала Насиковская РИА Новостям. Кроме того, появится возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств. Две страны договорились развивать сотрудничество по возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике и рынку углеродных единиц. В связи с этим Россия и Китай могут совместно работать над разработкой и улучшением технологий производства, транспортировки и хранения водорода, сказала эксперт. По словам Насиковской, РФ может продавать водород в Китай, но есть технические и логистические проблемы. Уточняется, что транспортировка водорода требует безопасной инфраструктуры, которая только развивается. В России разработали водородный генератор. С его помощью можно будет экономить топливо. Главный инженер компании «Аквагринтек» Рамзан Ирипханов сообщил, что опытные образцы будут установлены на грузовые автомобили уже в 2024 году. Водородный генератор при помощи электролиза разделяет воду на кислород и водород. Кроме того, он увеличит мощности (+10%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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