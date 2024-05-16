В России появится новый тип автомобилей из Китая

Россия и Китай планируют производство автомобилей на водороде

17 мая 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

У России есть потенциал по продаже водорода в Китай Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Власти России и Китая могут запустить на территории РФ производство по созданию автомобилей на водороде. Об этом сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская. «Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств», — сказала Насиковская РИА Новостям. Кроме того, появится возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств. Две страны договорились развивать сотрудничество по возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике и рынку углеродных единиц. В связи с этим Россия и Китай могут совместно работать над разработкой и улучшением технологий производства, транспортировки и хранения водорода, сказала эксперт. По словам Насиковской, РФ может продавать водород в Китай, но есть технические и логистические проблемы. Уточняется, что транспортировка водорода требует безопасной инфраструктуры, которая только развивается. В России разработали водородный генератор. С его помощью можно будет экономить топливо. Главный инженер компании «Аквагринтек» Рамзан Ирипханов сообщил, что опытные образцы будут установлены на грузовые автомобили уже в 2024 году. Водородный генератор при помощи электролиза разделяет воду на кислород и водород. Кроме того, он увеличит мощности (+10%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти России и Китая могут запустить на территории РФ производство по созданию автомобилей на водороде. Об этом сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская. «Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств», — сказала Насиковская РИА Новостям. Кроме того, появится возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств. Две страны договорились развивать сотрудничество по возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике и рынку углеродных единиц. В связи с этим Россия и Китай могут совместно работать над разработкой и улучшением технологий производства, транспортировки и хранения водорода, сказала эксперт. По словам Насиковской, РФ может продавать водород в Китай, но есть технические и логистические проблемы. Уточняется, что транспортировка водорода требует безопасной инфраструктуры, которая только развивается. В России разработали водородный генератор. С его помощью можно будет экономить топливо. Главный инженер компании «Аквагринтек» Рамзан Ирипханов сообщил, что опытные образцы будут установлены на грузовые автомобили уже в 2024 году. Водородный генератор при помощи электролиза разделяет воду на кислород и водород. Кроме того, он увеличит мощности (+10%).