Как правильно установить кондиционер

17 мая 2024 в 04:32 Размер текста - 17 +

Качественная установка кондиционера позволит избежать конфликтов с жильцами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Приближается лето, и многие россияне задумываются об установке кондиционера. Он поможет охладить помещение в жару, а в межсезонье позволит встретить непогоду в тепле. О том, как смонтировать сплит-систему правильно, чтобы не нарушить нормы закона и не нарваться на неприятности — читайте в материале URA.RU. Как правильно выбрать кондиционер При выборе кондиционера необходимо определить, какое помещение он будет охлаждать. Имеют значение площадь и назначение комнаты, высота потолков, тип окон, особенности электросети и наличие ремонта, который можно испортить при монтаже. Установщики рекомендуют, чтобы был запас мощности сплит-системы около 15—20%. Производители нередко указывают мощность в идеальных условиях, а в реальности она может оказаться недостаточной для вашего дома или квартиры. Монтаж кондиционера по закону в доме и квартире В собственном доме для установки кондиционера согласование не требуется. А вот в многоквартирных домах может потребоваться согласование с другими жильцами, поскольку сплит-система монтируется на внешнюю стену, которая относится к общедомовому имуществу. Необходимо поставить в известность и управляющую компанию. В разных регионах России имеются свои нюансы и нормы по процедуре согласования. Важно, чтобы конденсат от сплит-системы не размывал стену, фундамент и не приносил неудобства соседям. Отдельного внимания требует вопрос с установкой, если дом является историческим. В таком случае согласование обязательно. В многоэтажках кондиционеры разрешено устанавливать только по нормам закона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как правильно выбрать место для кондиционера Внутри квартиры или дома кондиционер не должен быть рядом с трубами отопления или находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше его располагать так, чтобы домочадцы в жару не простыли, то есть на расстоянии от зон отдыха в жилье. В спальнях обычно крепят сплит-системы над изголовьем кровати. Наружный блок необходимо устанавливать не менее, чем в 50 см от окон. Важно сделать это так, чтобы не принести дискомфорт соседям. От аппарата при работе идет шум. Обычно профессиональные мастера по установке хорошо знают эти нюансы и помогут вам дельным советом. В спальнях обычно крепят сплит-системы над изголовьем кровати Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вероятные ошибки при самостоятельной установке кондиционера Лучше всего доверить монтаж сплит-системы профессионалам, которые будут отвечать за качество выполненной работы. При самостоятельной установке важно избежать следующих ошибок. Все соединения труб и шлангов системы должны быть герметичными, чтобы не уходил хладагент. Когда трубы имеют перегибы, то может увеличиться нагрузка на компрессор, что приведет к его поломке. Нарушение требований по перепадам высот при монтаже также будет способствовать поломкам оборудования. Следует выбрать качественные инструменты, например, перфоратор, дрель, труборез и другие. Экономия на инструментах и материалах приведет к дальнейшим расходам на переделки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приближается лето, и многие россияне задумываются об установке кондиционера. Он поможет охладить помещение в жару, а в межсезонье позволит встретить непогоду в тепле. О том, как смонтировать сплит-систему правильно, чтобы не нарушить нормы закона и не нарваться на неприятности — читайте в материале URA.RU. При выборе кондиционера необходимо определить, какое помещение он будет охлаждать. Имеют значение площадь и назначение комнаты, высота потолков, тип окон, особенности электросети и наличие ремонта, который можно испортить при монтаже. Установщики рекомендуют, чтобы был запас мощности сплит-системы около 15—20%. Производители нередко указывают мощность в идеальных условиях, а в реальности она может оказаться недостаточной для вашего дома или квартиры. В собственном доме для установки кондиционера согласование не требуется. А вот в многоквартирных домах может потребоваться согласование с другими жильцами, поскольку сплит-система монтируется на внешнюю стену, которая относится к общедомовому имуществу. Необходимо поставить в известность и управляющую компанию. В разных регионах России имеются свои нюансы и нормы по процедуре согласования. Важно, чтобы конденсат от сплит-системы не размывал стену, фундамент и не приносил неудобства соседям. Отдельного внимания требует вопрос с установкой, если дом является историческим. В таком случае согласование обязательно. Внутри квартиры или дома кондиционер не должен быть рядом с трубами отопления или находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше его располагать так, чтобы домочадцы в жару не простыли, то есть на расстоянии от зон отдыха в жилье. В спальнях обычно крепят сплит-системы над изголовьем кровати. Наружный блок необходимо устанавливать не менее, чем в 50 см от окон. Важно сделать это так, чтобы не принести дискомфорт соседям. От аппарата при работе идет шум. Обычно профессиональные мастера по установке хорошо знают эти нюансы и помогут вам дельным советом. Лучше всего доверить монтаж сплит-системы профессионалам, которые будут отвечать за качество выполненной работы. При самостоятельной установке важно избежать следующих ошибок. Все соединения труб и шлангов системы должны быть герметичными, чтобы не уходил хладагент. Когда трубы имеют перегибы, то может увеличиться нагрузка на компрессор, что приведет к его поломке. Нарушение требований по перепадам высот при монтаже также будет способствовать поломкам оборудования. Следует выбрать качественные инструменты, например, перфоратор, дрель, труборез и другие. Экономия на инструментах и материалах приведет к дальнейшим расходам на переделки.