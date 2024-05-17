Замглавы МИД РФ назвал власти США «гопниками, которые идут по беспределу»

Замглавы МИД РФ Рябков назвал власти США беспредельщиками

17 мая 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Рябков заявил, что правительство США идет по беспределу Фото: Георгий Бергал © URA.RU Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сравнил власти США и Запада с «политическими гопниками». Об этом он заявил в интервью. «Это такие политические гопники. Которые в ряде случаев просто идут по беспределу, извините за жаргон», — передает слова Рябкова ТАСС. Рябков также указал на то, что западные политики не осознают степень сдержанности, которую проявляет Россия, действуя строго в рамках установленных руководством страны целей и задач. Он подчеркнул, что Москва следует стратегии, определенной в рамках специальной военной операции и внешнеполитической доктрины. Ранее URA.RU писало о еще одно заявлении Сергея Рябкова. Заместитель МИД РФ говорил, что Россия не прогнется под нажимом Запада и будет давать отпор, несмотря на то, что не хочет эскалации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сравнил власти США и Запада с «политическими гопниками». Об этом он заявил в интервью. «Это такие политические гопники. Которые в ряде случаев просто идут по беспределу, извините за жаргон», — передает слова Рябкова ТАСС. Рябков также указал на то, что западные политики не осознают степень сдержанности, которую проявляет Россия, действуя строго в рамках установленных руководством страны целей и задач. Он подчеркнул, что Москва следует стратегии, определенной в рамках специальной военной операции и внешнеполитической доктрины. Ранее URA.RU писало о еще одно заявлении Сергея Рябкова. Заместитель МИД РФ говорил, что Россия не прогнется под нажимом Запада и будет давать отпор, несмотря на то, что не хочет эскалации.