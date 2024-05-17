Губернатор Краснодарского края объяснил звуки взрывов в Новороссийске

В результате атаки начались локальные пожары, заявил Вениамин Кондратьев (архивное фото)
ВСУ атаковали Новороссийск 10 беспилотниками. В результате атаки начались локальные взрывы, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Вениамин Кондратьев в своем официальном telegram-канале.
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