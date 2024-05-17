Губернатор Краснодарского края объяснил звуки взрывов в Новороссийске

Губернатор Кондратьев: ВСУ атаковали Новороссийск 10 беспилотниками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки начались локальные пожары, заявил Вениамин Кондратьев (архивное фото)
В результате атаки начались локальные пожары, заявил Вениамин Кондратьев (архивное фото) Фото:

ВСУ атаковали Новороссийск 10 беспилотниками. В результате атаки начались локальные взрывы, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Вениамин Кондратьев в своем официальном telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали Новороссийск 10 беспилотниками. В результате атаки начались локальные взрывы, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Вениамин Кондратьев в своем официальном telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...