16 мая 2024

Кардиолог объяснил, как от разговоров по телефону может развиться гипертония

Гипертония чаще проявляется у тех, кто разговаривает по телефону больше 30 минут
© Служба новостей «URA.RU»
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Урайская городская клиническая больница. Урай , тонометр
Гипертонию можно обнаружить, при измерении давления Фото:

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто, обозначил нестандартные факторы, способные вызвать развитие артериальной гипертонии, среди которых — длительные разговоры по мобильному телефону и заболевания зубов. Об этом он сообщил в интервью.

«Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени», — подчеркнул Шляхто.

Кардиолог также акцентировал внимание на важности регулярной гигиены полости рта и соблюдения здорового образа жизни для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что чистка зубов два и более раз в день существенно снижает риск развития инсультов и инфарктов.

Генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков рассказал RT, при каких показаниях тонометра во время измерения артериального давления нужно обращаться к кардиологу. Степанюков отметил что, первая стадия гипертонии — когда систолическое и диастолическое артериальное давление постоянно повышены. Вторая — когда артериальное давление регулярно составляет 140/90 мм рт. ст. или выше. На этой стадии врач назначает лекарства.

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Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто, обозначил нестандартные факторы, способные вызвать развитие артериальной гипертонии, среди которых — длительные разговоры по мобильному телефону и заболевания зубов. Об этом он сообщил в интервью. «Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени», — подчеркнул Шляхто. Кардиолог также акцентировал внимание на важности регулярной гигиены полости рта и соблюдения здорового образа жизни для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что чистка зубов два и более раз в день существенно снижает риск развития инсультов и инфарктов. Генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков рассказал RT, при каких показаниях тонометра во время измерения артериального давления нужно обращаться к кардиологу. Степанюков отметил что, первая стадия гипертонии — когда систолическое и диастолическое артериальное давление постоянно повышены. Вторая — когда артериальное давление регулярно составляет 140/90 мм рт. ст. или выше. На этой стадии врач назначает лекарства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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