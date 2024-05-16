Кардиолог объяснил, как от разговоров по телефону может развиться гипертония

Гипертония чаще проявляется у тех, кто разговаривает по телефону больше 30 минут

17 мая 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Гипертонию можно обнаружить, при измерении давления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто, обозначил нестандартные факторы, способные вызвать развитие артериальной гипертонии, среди которых — длительные разговоры по мобильному телефону и заболевания зубов. Об этом он сообщил в интервью. «Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени», — подчеркнул Шляхто. Кардиолог также акцентировал внимание на важности регулярной гигиены полости рта и соблюдения здорового образа жизни для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что чистка зубов два и более раз в день существенно снижает риск развития инсультов и инфарктов. Генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков рассказал RT, при каких показаниях тонометра во время измерения артериального давления нужно обращаться к кардиологу. Степанюков отметил что, первая стадия гипертонии — когда систолическое и диастолическое артериальное давление постоянно повышены. Вторая — когда артериальное давление регулярно составляет 140/90 мм рт. ст. или выше. На этой стадии врач назначает лекарства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто, обозначил нестандартные факторы, способные вызвать развитие артериальной гипертонии, среди которых — длительные разговоры по мобильному телефону и заболевания зубов. Об этом он сообщил в интервью. «Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени», — подчеркнул Шляхто. Кардиолог также акцентировал внимание на важности регулярной гигиены полости рта и соблюдения здорового образа жизни для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что чистка зубов два и более раз в день существенно снижает риск развития инсультов и инфарктов. Генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков рассказал RT, при каких показаниях тонометра во время измерения артериального давления нужно обращаться к кардиологу. Степанюков отметил что, первая стадия гипертонии — когда систолическое и диастолическое артериальное давление постоянно повышены. Вторая — когда артериальное давление регулярно составляет 140/90 мм рт. ст. или выше. На этой стадии врач назначает лекарства.