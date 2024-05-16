Новый вид мошенничества: как не оказаться обманутым при покупке авто по параллельному импорту

Российский рынок столкнулся с новым видом мошенничества, связанным с продажей автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Недавно, например, произошел случай с жителем Ярославля, который купил автомобиль Volkswagen Tiguan за два миллиона рублей. Он заключал договор с переводчиком. Однако спустя время на него подали иск в суд. Заявителем оказался человек с фамилией перевозчика, утверждавший, что автомобиль его. Судебные разбирательства продолжаются. В связи с этим URA.RU рассказывает, как приобрести автомобиль и при этом не оказаться обманутым.
Новый способ обмана
Автоэксперт Максим Шелков поделился в разговоре с журналистами Autonews недавней историей с обманутым жителем Ярославля. Пострадавший заключил договор с перевозчиком на покупку, таможенное оформление и доставку дизельного Volkswagen Tiguan из Германии. Сделка на первый взгляд прошла гладко: покупатель увидел фотографии машины и видео ее покупки и доставки, уплатил утильсбор и зарегистрировал автомобиль в ГИБДД. Однако в 2024 году он получил судебный иск от девушки с фамилией перевозчика, утверждающей, что машина была куплена для нее, и требующей вернуть ей автомобиль.
Иск включает требования о признании договора отчуждения недействительным и о передаче права собственности на транспортное средство истцу. Девушка предоставила документы, подтверждающие ее слова: договор купли-продажи и копию платежа. Есть вероятность, что текущий владелец действительно потеряет право на автомобиль, если суд признает иск обоснованным. Эксперты отмечают, что если суд встанет на сторону заявителя, это может спровоцировать ряд похожих случаев и все этом может перерасти в глобальную проблему.
Как защититься от обмана при покупке авто по параллельному импорту
Автокриминалист Максим Шелков поделился рекомендациями, как обезопасить себя от мошенничества при покупке автомобиля через параллельный импорт. Он обозначил несколько основных пунктов:
- Проводите финансовые операции исключительно через личный банковский счет. Убедитесь, что все платежи зарегистрированы на ваше имя.
- Лично участвуйте в подписании всех документов. В том числе, соглашения и договоры.
- Документально оформляйте каждый этап сделки. Требуйте от получателя подтверждения в виде его подписи на каждый переданный платеж или документ.
- Оформляйте таможенную очистку автомобиля на свое имя. Это нужно для того, чтобы избежать возможных юридических проблем в будущем.
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