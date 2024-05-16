В США придумали, как заменить ядерное топливо из России

Министерство энергетики США планирует закупить ядерное топливо от американских производителей на сумму до 3,4 миллиарда долларов в июне. Так Вашингтон планирует заменить ядерное топливо, поставляемое Россией. Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства, опубликованном в четверг.
"В следующем месяце американские власти намерены провести торги, приглашая поставщиков к участию в контрактах на поставку топлива для ядерных реакторов", — передает данные ведомства РИА Новости. Это объявление последовало после того, как президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России.
Закон, подписанный Байденом, ограничивает импорт урана из России до 2040 года. При этом Вашингтон вновь может начать закупать ядерное топливо из РФ, если это будет соответствовать национальным интересам США.
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