16 мая 2024

Президент Бразилии отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

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Бразильский лидер отказался ехать на конференцию по Украине
Бразильский лидер отказался ехать на конференцию по Украине Фото:

Президент Бразилии Лула да Силва не будет присутствовать на предстоящей конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне. Об этом сообщает администрация президента.

"Лула да Силва не появится на саммите по Украине", — подтвердили в администрации президента. Сообщение передает РИА Новости

Конференция, организованная Швейцарией, пройдет 15-16 июня и будет посвящена обсуждению ситуации в Украине. Отмечается, что Россия не получила приглашения на это мероприятие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что осязаемого результата конференция не получит.

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Президент Бразилии Лула да Силва не будет присутствовать на предстоящей конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне. Об этом сообщает администрация президента. "Лула да Силва не появится на саммите по Украине", — подтвердили в администрации президента. Сообщение передает РИА Новости Конференция, организованная Швейцарией, пройдет 15-16 июня и будет посвящена обсуждению ситуации в Украине. Отмечается, что Россия не получила приглашения на это мероприятие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что осязаемого результата конференция не получит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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