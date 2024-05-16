Президент Бразилии отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва не будет присутствовать на предстоящей конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне. Об этом сообщает администрация президента.
"Лула да Силва не появится на саммите по Украине", — подтвердили в администрации президента. Сообщение передает РИА Новости
Конференция, организованная Швейцарией, пройдет 15-16 июня и будет посвящена обсуждению ситуации в Украине. Отмечается, что Россия не получила приглашения на это мероприятие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что осязаемого результата конференция не получит.
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