В Белгородской области погибли мать и ребенок от удара ВСУ

17 мая 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Ребенок скончался в больнице, заявил Вячеслав Гладков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара дроном-камикадзе мать погибла на месте, а ребенок скончался в больнице. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — заявил Вячеслав Гладов в своем telegram-канале. Ребенка с полученными травмами доставили в больницу, однако он там позднее скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара дроном-камикадзе мать погибла на месте, а ребенок скончался в больнице. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — заявил Вячеслав Гладов в своем telegram-канале. Ребенка с полученными травмами доставили в больницу, однако он там позднее скончался.