В Белгородской области погибли мать и ребенок от удара ВСУ

В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара дроном-камикадзе мать погибла на месте, а ребенок скончался в больнице. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — заявил Вячеслав Гладов в своем telegram-канале. Ребенка с полученными травмами доставили в больницу, однако он там позднее скончался.
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В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара дроном-камикадзе мать погибла на месте, а ребенок скончался в больнице. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — заявил Вячеслав Гладов в своем telegram-канале. Ребенка с полученными травмами доставили в больницу, однако он там позднее скончался.