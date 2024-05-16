16 мая 2024

В Белгородской области погибли мать и ребенок от удара ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, медицина
Ребенок скончался в больнице, заявил Вячеслав Гладков Фото:

В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара дроном-камикадзе мать погибла на месте, а ребенок скончался в больнице. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — заявил Вячеслав Гладов в своем telegram-канале. Ребенка с полученными травмами доставили в больницу, однако он там позднее скончался.

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В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара дроном-камикадзе мать погибла на месте, а ребенок скончался в больнице. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — заявил Вячеслав Гладов в своем telegram-канале. Ребенка с полученными травмами доставили в больницу, однако он там позднее скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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