16 мая 2024

Журналист в шутку предложил совершить покушение на премьера Бельгии после стрельбы в Фицо

Бельгийский радиоведущий в шутку призвал застрелить премьер-министра страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, микрофон, трансляция
В эфире бельгийской радиостанции пошутили о возможном покушении на премьера королевства (архивное фото) Фото:

Радиоведущий в городе Варегем (Бельгия) прямо в эфире шутливо предложил устроить покушение на премьер-министра страны Александера Де Кроо по примеру стрельбы в премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил телеканал VRT.

«Всем, кто подумывает о том, чтобы застрелить Де Кроо, но не осмеливается сделать это из-за безопасности этого парня. Видите ли, премьер-министра можно застрелить. Поэтому я бы сказал: вперед», — передает бельгийский телеканал.

Бельгийский премьер уже подал иск в суд на журналиста, который предлагал его застрелить. Радиостанция разместила на своем сайте извинения, отмечает ТАСС.

Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз. Премьера прооперировали. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

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Радиоведущий в городе Варегем (Бельгия) прямо в эфире шутливо предложил устроить покушение на премьер-министра страны Александера Де Кроо по примеру стрельбы в премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил телеканал VRT. «Всем, кто подумывает о том, чтобы застрелить Де Кроо, но не осмеливается сделать это из-за безопасности этого парня. Видите ли, премьер-министра можно застрелить. Поэтому я бы сказал: вперед», — передает бельгийский телеканал. Бельгийский премьер уже подал иск в суд на журналиста, который предлагал его застрелить. Радиостанция разместила на своем сайте извинения, отмечает ТАСС. Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз. Премьера прооперировали. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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