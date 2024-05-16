Журналист в шутку предложил совершить покушение на премьера Бельгии после стрельбы в Фицо

Бельгийский радиоведущий в шутку призвал застрелить премьер-министра страны

17 мая 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

В эфире бельгийской радиостанции пошутили о возможном покушении на премьера королевства (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Радиоведущий в городе Варегем (Бельгия) прямо в эфире шутливо предложил устроить покушение на премьер-министра страны Александера Де Кроо по примеру стрельбы в премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил телеканал VRT. «Всем, кто подумывает о том, чтобы застрелить Де Кроо, но не осмеливается сделать это из-за безопасности этого парня. Видите ли, премьер-министра можно застрелить. Поэтому я бы сказал: вперед», — передает бельгийский телеканал. Бельгийский премьер уже подал иск в суд на журналиста, который предлагал его застрелить. Радиостанция разместила на своем сайте извинения, отмечает ТАСС. Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз. Премьера прооперировали. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Радиоведущий в городе Варегем (Бельгия) прямо в эфире шутливо предложил устроить покушение на премьер-министра страны Александера Де Кроо по примеру стрельбы в премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил телеканал VRT. «Всем, кто подумывает о том, чтобы застрелить Де Кроо, но не осмеливается сделать это из-за безопасности этого парня. Видите ли, премьер-министра можно застрелить. Поэтому я бы сказал: вперед», — передает бельгийский телеканал. Бельгийский премьер уже подал иск в суд на журналиста, который предлагал его застрелить. Радиостанция разместила на своем сайте извинения, отмечает ТАСС. Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз. Премьера прооперировали. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.