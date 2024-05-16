В Краснодарском крае подростки избили участника СВО

В Краснодарском крае произошло нападение подростков на участника специальной военной операции, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Об этом информирует управление СК РФ по региону.
"По факту нападения на участника СВО в Каневском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Вечером 13 мая группа несовершеннолетних в парке станицы Челбасской напала на мужчину, нанеся ему удары, что привело к телесным повреждениям", — сообщили в СК.
Пострадавший мужчина был госпитализирован, врачи оказывают ему необходимое лечение. Подозреваемые подростки скоро будут доставлены для допроса к следователю.
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