16 мая 2024

В Краснодарском крае подростки избили участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Участника спецоперации на Украине избили подростки
Участника спецоперации на Украине избили подростки Фото:

В Краснодарском крае произошло нападение подростков на участника специальной военной операции, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Об этом информирует управление СК РФ по региону.

"По факту нападения на участника СВО в Каневском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Вечером 13 мая группа несовершеннолетних в парке станицы Челбасской напала на мужчину, нанеся ему удары, что привело к телесным повреждениям", — сообщили в СК.

Пострадавший мужчина был госпитализирован, врачи оказывают ему необходимое лечение. Подозреваемые подростки скоро будут доставлены для допроса к следователю.

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В Краснодарском крае произошло нападение подростков на участника специальной военной операции, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Об этом информирует управление СК РФ по региону. "По факту нападения на участника СВО в Каневском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Вечером 13 мая группа несовершеннолетних в парке станицы Челбасской напала на мужчину, нанеся ему удары, что привело к телесным повреждениям", — сообщили в СК. Пострадавший мужчина был госпитализирован, врачи оказывают ему необходимое лечение. Подозреваемые подростки скоро будут доставлены для допроса к следователю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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