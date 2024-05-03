03 мая 2024

Митрополит Павел поздравил жителей ХМАО с Пасхой. Видео

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Освящение храма в честь святой мученицы Татьяны. Сургут, храм, христианство, освящение, митрополит павел, религия, православие
Митрополит Павел посоветовал югорчанам проявить любовь к близким на Пасху Фото:

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Посланием с URA.RU поделились в пресс-службе югорской епархии.

«Дорогие братья и сестры, жители родной Югры! <…> Воскресение Иисуса Христа — это центральный момент спасительной истории человечества. И потому это праздник великой радости. На воскресение Христа зиждиться наша христианская вера, сущность которой выражена в кратких словах пасхальной литургии. <…> Пасхальная весть, изменившая весь последующих ход мировой истории, побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которое так необходимо современному обществу», — говорит митрополит в послании.

Митрополит призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким. А также хранить в жизни радость о воскресении Христа.

Видео предоставлено URA.RU пресс-службой югорской епархии

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Посланием с URA.RU поделились в пресс-службе югорской епархии. «Дорогие братья и сестры, жители родной Югры! <…> Воскресение Иисуса Христа — это центральный момент спасительной истории человечества. И потому это праздник великой радости. На воскресение Христа зиждиться наша христианская вера, сущность которой выражена в кратких словах пасхальной литургии. <…> Пасхальная весть, изменившая весь последующих ход мировой истории, побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которое так необходимо современному обществу», — говорит митрополит в послании. Митрополит призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким. А также хранить в жизни радость о воскресении Христа. Видео предоставлено URA.RU пресс-службой югорской епархии
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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