Митрополит Павел поздравил жителей ХМАО с Пасхой. Видео

04 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Митрополит Павел посоветовал югорчанам проявить любовь к близким на Пасху Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Посланием с URA.RU поделились в пресс-службе югорской епархии. «Дорогие братья и сестры, жители родной Югры! <…> Воскресение Иисуса Христа — это центральный момент спасительной истории человечества. И потому это праздник великой радости. На воскресение Христа зиждиться наша христианская вера, сущность которой выражена в кратких словах пасхальной литургии. <…> Пасхальная весть, изменившая весь последующих ход мировой истории, побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которое так необходимо современному обществу», — говорит митрополит в послании.



Митрополит призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким. А также хранить в жизни радость о воскресении Христа. Видео предоставлено URA.RU пресс-службой югорской епархии Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Посланием с URA.RU поделились в пресс-службе югорской епархии. «Дорогие братья и сестры, жители родной Югры! <…> Воскресение Иисуса Христа — это центральный момент спасительной истории человечества. И потому это праздник великой радости. На воскресение Христа зиждиться наша христианская вера, сущность которой выражена в кратких словах пасхальной литургии. <…> Пасхальная весть, изменившая весь последующих ход мировой истории, побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которое так необходимо современному обществу», — говорит митрополит в послании. Митрополит призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким. А также хранить в жизни радость о воскресении Христа. Видео предоставлено URA.RU пресс-службой югорской епархии