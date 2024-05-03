Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Посланием с URA.RU поделились в пресс-службе югорской епархии.
«Дорогие братья и сестры, жители родной Югры! <…> Воскресение Иисуса Христа — это центральный момент спасительной истории человечества. И потому это праздник великой радости. На воскресение Христа зиждиться наша христианская вера, сущность которой выражена в кратких словах пасхальной литургии. <…> Пасхальная весть, изменившая весь последующих ход мировой истории, побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которое так необходимо современному обществу», — говорит митрополит в послании.
Митрополит призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким. А также хранить в жизни радость о воскресении Христа.
Видео предоставлено URA.RU пресс-службой югорской епархии
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