05 мая 2024

Челябинская пиццерия объяснила закрытие после проверки Роспотребназора ремонтом

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-ланч. Нижневартовск, блюдо, пицца, бизнес ланч, еда
Руководство «Подди пиццы» заявило в соцсетях, что причиной закрытия пиццерии стал ремонт Фото:

Пиццерия «Подди пицца» в Челябинске, где Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения санитарных норм, объяснила закрытие ремонтом помещения. Как сообщило руководство заведения, решение продлить закрытие принято самостоятельно.

«Мы приняли решение немного продлить закрытие нашей пиццерии в ТК „Кольцо“ и провести ремонт не только на кухне, но и в зале», — сообщается в паблике в соцсети «ВКонтакте». Дата открытия не уточняется, но согласно информации приставов, заведение закрыто на три месяца.

ФССП по региону 6 мая сообщило, что филиал «Подди Пиццы» опечатали из-за серьезных нарушений. Проверки начались после жалоб на заражение сальмонеллезом. У четырех из десяти сотрудников не оказалось санитарных книжек, а для готовых блюд и сырых полуфабрикатов использовались одни и те же столы. Документов о безопасности продуктов в заведении и вовсе не оказалось.

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Пиццерия «Подди пицца» в Челябинске, где Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения санитарных норм, объяснила закрытие ремонтом помещения. Как сообщило руководство заведения, решение продлить закрытие принято самостоятельно. «Мы приняли решение немного продлить закрытие нашей пиццерии в ТК „Кольцо“ и провести ремонт не только на кухне, но и в зале», — сообщается в паблике в соцсети «ВКонтакте». Дата открытия не уточняется, но согласно информации приставов, заведение закрыто на три месяца. ФССП по региону 6 мая сообщило, что филиал «Подди Пиццы» опечатали из-за серьезных нарушений. Проверки начались после жалоб на заражение сальмонеллезом. У четырех из десяти сотрудников не оказалось санитарных книжек, а для готовых блюд и сырых полуфабрикатов использовались одни и те же столы. Документов о безопасности продуктов в заведении и вовсе не оказалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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