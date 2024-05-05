Челябинская пиццерия объяснила закрытие после проверки Роспотребназора ремонтом

06 мая 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Руководство «Подди пиццы» заявило в соцсетях, что причиной закрытия пиццерии стал ремонт Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пиццерия «Подди пицца» в Челябинске, где Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения санитарных норм, объяснила закрытие ремонтом помещения. Как сообщило руководство заведения, решение продлить закрытие принято самостоятельно. «Мы приняли решение немного продлить закрытие нашей пиццерии в ТК „Кольцо“ и провести ремонт не только на кухне, но и в зале», — сообщается в паблике в соцсети «ВКонтакте». Дата открытия не уточняется, но согласно информации приставов, заведение закрыто на три месяца. ФССП по региону 6 мая сообщило, что филиал «Подди Пиццы» опечатали из-за серьезных нарушений. Проверки начались после жалоб на заражение сальмонеллезом. У четырех из десяти сотрудников не оказалось санитарных книжек, а для готовых блюд и сырых полуфабрикатов использовались одни и те же столы. Документов о безопасности продуктов в заведении и вовсе не оказалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пиццерия «Подди пицца» в Челябинске, где Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения санитарных норм, объяснила закрытие ремонтом помещения. Как сообщило руководство заведения, решение продлить закрытие принято самостоятельно. «Мы приняли решение немного продлить закрытие нашей пиццерии в ТК „Кольцо“ и провести ремонт не только на кухне, но и в зале», — сообщается в паблике в соцсети «ВКонтакте». Дата открытия не уточняется, но согласно информации приставов, заведение закрыто на три месяца. ФССП по региону 6 мая сообщило, что филиал «Подди Пиццы» опечатали из-за серьезных нарушений. Проверки начались после жалоб на заражение сальмонеллезом. У четырех из десяти сотрудников не оказалось санитарных книжек, а для готовых блюд и сырых полуфабрикатов использовались одни и те же столы. Документов о безопасности продуктов в заведении и вовсе не оказалось.