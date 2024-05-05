Челябинская пиццерия объяснила закрытие после проверки Роспотребназора ремонтом

Пиццерия «Подди пицца» в Челябинске, где Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения санитарных норм, объяснила закрытие ремонтом помещения. Как сообщило руководство заведения, решение продлить закрытие принято самостоятельно.
«Мы приняли решение немного продлить закрытие нашей пиццерии в ТК „Кольцо“ и провести ремонт не только на кухне, но и в зале», — сообщается в паблике в соцсети «ВКонтакте». Дата открытия не уточняется, но согласно информации приставов, заведение закрыто на три месяца.
ФССП по региону 6 мая сообщило, что филиал «Подди Пиццы» опечатали из-за серьезных нарушений. Проверки начались после жалоб на заражение сальмонеллезом. У четырех из десяти сотрудников не оказалось санитарных книжек, а для готовых блюд и сырых полуфабрикатов использовались одни и те же столы. Документов о безопасности продуктов в заведении и вовсе не оказалось.
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