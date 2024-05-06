Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

ВС РФ атаковали катера ВСУ в Черном море
Силами Черноморского флота России уничтожены пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Кроме того, в ходе СВО российские военные освободили населенный пункт Котляровка в Харьковской области. Также был взят под контроль населенный пункт Соловьево в ДНР.
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