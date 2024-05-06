Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

06 мая 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали катера ВСУ в Черном море Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Силами Черноморского флота России уничтожены пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Кроме того, в ходе СВО российские военные освободили населенный пункт Котляровка в Харьковской области. Также был взят под контроль населенный пункт Соловьево в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силами Черноморского флота России уничтожены пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Кроме того, в ходе СВО российские военные освободили населенный пункт Котляровка в Харьковской области. Также был взят под контроль населенный пункт Соловьево в ДНР.