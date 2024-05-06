Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

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ВС РФ атаковали катера ВСУ в Черном море Фото:

Силами Черноморского флота России уничтожены пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Кроме того, в ходе СВО российские военные освободили населенный пункт Котляровка в Харьковской области. Также был взят под контроль населенный пункт Соловьево в ДНР.

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Силами Черноморского флота России уничтожены пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Кроме того, в ходе СВО российские военные освободили населенный пункт Котляровка в Харьковской области. Также был взят под контроль населенный пункт Соловьево в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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