В Челябинске пройдет «Кубок Танкограда» по боксу среди мужчин

06 мая 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Соревнования по боксу в Челябинске пройдут с 7 по 11 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 7 мая состоятся Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин «Кубок Танкограда». Участники будут бороться за звание «Мастер спорта России», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В Челябинске открытие Всероссийских соревнований по боксу класса „А“ среди мужчин „Кубок Танкограда“ состоится 7 мая. За победу и звание „Мастер спорта России“ поборются 120 боксеров страны», — сообщили в пресс-службе. Спортивное мероприятие будет проходить на базе дворца спорта «Динамо». После торжественного открытия начнутся предварительные бои, которые продлятся до 10 мая. Пройдет также медиа-взвешивание участников вечера профессионального бокса «Танкоград». В рамках соревнований 11 мая состоится легкоатлетический «Бокс забег» с участием призера Олимпийских игр Анастасии Беляковой. Пройдут также детские шоу и мастер-классы, а финалы состязаний запланированы на вечер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 7 мая состоятся Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин «Кубок Танкограда». Участники будут бороться за звание «Мастер спорта России», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В Челябинске открытие Всероссийских соревнований по боксу класса „А“ среди мужчин „Кубок Танкограда“ состоится 7 мая. За победу и звание „Мастер спорта России“ поборются 120 боксеров страны», — сообщили в пресс-службе. Спортивное мероприятие будет проходить на базе дворца спорта «Динамо». После торжественного открытия начнутся предварительные бои, которые продлятся до 10 мая. Пройдет также медиа-взвешивание участников вечера профессионального бокса «Танкоград». В рамках соревнований 11 мая состоится легкоатлетический «Бокс забег» с участием призера Олимпийских игр Анастасии Беляковой. Пройдут также детские шоу и мастер-классы, а финалы состязаний запланированы на вечер.