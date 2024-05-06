В Челябинске пройдет «Кубок Танкограда» по боксу среди мужчин

В Челябинске 7 мая состоятся Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин «Кубок Танкограда». Участники будут бороться за звание «Мастер спорта России», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«В Челябинске открытие Всероссийских соревнований по боксу класса „А“ среди мужчин „Кубок Танкограда“ состоится 7 мая. За победу и звание „Мастер спорта России“ поборются 120 боксеров страны», — сообщили в пресс-службе.
Спортивное мероприятие будет проходить на базе дворца спорта «Динамо». После торжественного открытия начнутся предварительные бои, которые продлятся до 10 мая. Пройдет также медиа-взвешивание участников вечера профессионального бокса «Танкоград».
В рамках соревнований 11 мая состоится легкоатлетический «Бокс забег» с участием призера Олимпийских игр Анастасии Беляковой. Пройдут также детские шоу и мастер-классы, а финалы состязаний запланированы на вечер.
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