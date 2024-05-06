В Краснокамске больше двух недель не могут найти пропавшую школьницу

07 мая 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Старшеклассница ушла из школы и пропала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснокамске Пермского края пропала Алина Агиевич 2007 года рождения. Старшеклассница 18 апреля ушла из школы и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Информация опубликована в паблике «Вечерный Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Агиевич Алина Андреевна, 2007 года рождения.18 апреля ушла из школы на ул. Энтузиастов г. Краснокамска. По настоящее время местонахождение неизвестно!» — сказано в паблике. На вид девушке около 17 лет. Она была одета в черную толстовку, серые штаны и белые кроссовки. всех, кому что-либо известно о местонахождении юной краснокамски, просят обратиться в ЕДДС по номеру телефона 112. Также на днях стало известно о пропаже жителя Березников Максима Новикова. О местонахождении 21-летнего горожанина ничего не известно с 27 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснокамске Пермского края пропала Алина Агиевич 2007 года рождения. Старшеклассница 18 апреля ушла из школы и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Информация опубликована в паблике «Вечерный Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Агиевич Алина Андреевна, 2007 года рождения.18 апреля ушла из школы на ул. Энтузиастов г. Краснокамска. По настоящее время местонахождение неизвестно!» — сказано в паблике. На вид девушке около 17 лет. Она была одета в черную толстовку, серые штаны и белые кроссовки. всех, кому что-либо известно о местонахождении юной краснокамски, просят обратиться в ЕДДС по номеру телефона 112. Также на днях стало известно о пропаже жителя Березников Максима Новикова. О местонахождении 21-летнего горожанина ничего не известно с 27 апреля.