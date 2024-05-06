06 мая 2024

Нацпарк под Златоустом замело снегом. Фото

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту "Великий уральский путь". Таганай, снег, камни
Снегом 7 мая замело гору Дальний Таганай Фото:

В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) гору Дальний Таганай 7 мая замело снегом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Если вы успели соскучиться по зиме и снегу, — добро пожаловать на Дальний Таганай. Там сейчас так», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Снег пошел в нацпарке 6 мая. Там отметили, что снегопады на Таганае бывали и в июле.

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В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) гору Дальний Таганай 7 мая замело снегом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «Если вы успели соскучиться по зиме и снегу, — добро пожаловать на Дальний Таганай. Там сейчас так», — сообщили в пресс-службе нацпарка. Снег пошел в нацпарке 6 мая. Там отметили, что снегопады на Таганае бывали и в июле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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