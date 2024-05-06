Снегом 7 мая замело гору Дальний Таганай
В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) гору Дальний Таганай 7 мая замело снегом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Если вы успели соскучиться по зиме и снегу, — добро пожаловать на Дальний Таганай. Там сейчас так», — сообщили в пресс-службе нацпарка.
Снег пошел в нацпарке 6 мая. Там отметили, что снегопады на Таганае бывали и в июле.
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