Снег здесь выпадает даже летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском нацпарке «Таганай» выпал снег. Как сообщили в пресс-центре парка, туристов ждут отрицательные температуры.

«На Таганае снег и минусовые температуры. И хотя синоптики отмечают совсем не майский характер погоды, стоит помнить, что подобные ее капризы — не такое уж редкое здесь явление», — сообщили на официальной странице нацпарка в соцсети «ВКонтакте».

В нацпарке отметили, что снегопады здесь бывали в июне и даже июле. Опытные туристы часто берут с собой пуховую куртку даже летом.

Ранее стало известно, что в районе Откликного гребня в нацпарке «Таганай» замечены следы медведицы с медвежатами. Туристам порекомендовали по возможности пересмотреть маршрут.

На Таганае выпал снег Национальный парк «Таганай», vk.com

Снег здесь выпадает иногда даже летом Национальный парк «Таганай», vk.com