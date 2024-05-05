05 мая 2024

Челябинский нацпарк занесло снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хребет Зигальга, поселок Верхний Катав, Челябинская область, зима, лес, национальный парк, зигальга, горы
Снег здесь выпадает даже летом Фото:

В челябинском нацпарке «Таганай» выпал снег. Как сообщили в пресс-центре парка, туристов ждут отрицательные температуры.

«На Таганае снег и минусовые температуры. И хотя синоптики отмечают совсем не майский характер погоды, стоит помнить, что подобные ее капризы — не такое уж редкое здесь явление», — сообщили на официальной странице нацпарка в соцсети «ВКонтакте».

В нацпарке отметили, что снегопады здесь бывали в июне и даже июле. Опытные туристы часто берут с собой пуховую куртку даже летом.

Ранее стало известно, что в районе Откликного гребня в нацпарке «Таганай» замечены следы медведицы с медвежатами. Туристам порекомендовали по возможности пересмотреть маршрут.

На Таганае выпал снег
На Таганае выпал снег
Снег здесь выпадает иногда даже летом
Снег здесь выпадает иногда даже летом

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В челябинском нацпарке «Таганай» выпал снег. Как сообщили в пресс-центре парка, туристов ждут отрицательные температуры. «На Таганае снег и минусовые температуры. И хотя синоптики отмечают совсем не майский характер погоды, стоит помнить, что подобные ее капризы — не такое уж редкое здесь явление», — сообщили на официальной странице нацпарка в соцсети «ВКонтакте». В нацпарке отметили, что снегопады здесь бывали в июне и даже июле. Опытные туристы часто берут с собой пуховую куртку даже летом. Ранее стало известно, что в районе Откликного гребня в нацпарке «Таганай» замечены следы медведицы с медвежатами. Туристам порекомендовали по возможности пересмотреть маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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