В челябинском нацпарке «Таганай» выпал снег. Как сообщили в пресс-центре парка, туристов ждут отрицательные температуры.
«На Таганае снег и минусовые температуры. И хотя синоптики отмечают совсем не майский характер погоды, стоит помнить, что подобные ее капризы — не такое уж редкое здесь явление», — сообщили на официальной странице нацпарка в соцсети «ВКонтакте».
В нацпарке отметили, что снегопады здесь бывали в июне и даже июле. Опытные туристы часто берут с собой пуховую куртку даже летом.
Ранее стало известно, что в районе Откликного гребня в нацпарке «Таганай» замечены следы медведицы с медвежатами. Туристам порекомендовали по возможности пересмотреть маршрут.
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