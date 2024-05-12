12 мая 2024
11 мая 2024

Распорядителя миллионов на культуру Екатеринбурга проверяет прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
В прокуратуру материалы поступили в конце апреля, знает источник Фото:

Как и анонсировало URA.RU, контрольно-ревизионное управление (КРУ) мэрии Екатеринбурга передало в прокуратуру материалы своей проверки в ЦК «Урал», который считается одним из главных распорядителей муниципального бюджета на культуру. Об этом агентству рассказал источник, близкий к горадминистрации.

«В прокуратуру материалы [проверки] ушли в конце апреля», — уточнил собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, у ревизоров возникли вопросы к закупкам учреждения. «Значительная часть контрактов заключается с единственным поставщиком. Также обнаружены признаки аффилированности подрядчиков с руководством ЦК „Урал“», — говорил инсайдер. Известно также, что наряду с ЦК «Урал» КРУ проверяло два других муниципальных учреждения культуры.

Особое внимание к проверкам ЦК «Урал» связано с тем, что директора — Александра Кондратенко — называют ближайшим соратником начальника городского управления культуры Ильи Маркова. Марков считается одним из кандидатов в вице-мэры по соцполитике.

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Как и анонсировало URA.RU, контрольно-ревизионное управление (КРУ) мэрии Екатеринбурга передало в прокуратуру материалы своей проверки в ЦК «Урал», который считается одним из главных распорядителей муниципального бюджета на культуру. Об этом агентству рассказал источник, близкий к горадминистрации. «В прокуратуру материалы [проверки] ушли в конце апреля», — уточнил собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, у ревизоров возникли вопросы к закупкам учреждения. «Значительная часть контрактов заключается с единственным поставщиком. Также обнаружены признаки аффилированности подрядчиков с руководством ЦК „Урал“», — говорил инсайдер. Известно также, что наряду с ЦК «Урал» КРУ проверяло два других муниципальных учреждения культуры. Особое внимание к проверкам ЦК «Урал» связано с тем, что директора — Александра Кондратенко — называют ближайшим соратником начальника городского управления культуры Ильи Маркова. Марков считается одним из кандидатов в вице-мэры по соцполитике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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