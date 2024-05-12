Распорядителя миллионов на культуру Екатеринбурга проверяет прокуратура

13 мая 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

В прокуратуру материалы поступили в конце апреля, знает источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, контрольно-ревизионное управление (КРУ) мэрии Екатеринбурга передало в прокуратуру материалы своей проверки в ЦК «Урал», который считается одним из главных распорядителей муниципального бюджета на культуру. Об этом агентству рассказал источник, близкий к горадминистрации. «В прокуратуру материалы [проверки] ушли в конце апреля», — уточнил собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, у ревизоров возникли вопросы к закупкам учреждения. «Значительная часть контрактов заключается с единственным поставщиком. Также обнаружены признаки аффилированности подрядчиков с руководством ЦК „Урал“», — говорил инсайдер. Известно также, что наряду с ЦК «Урал» КРУ проверяло два других муниципальных учреждения культуры. Особое внимание к проверкам ЦК «Урал» связано с тем, что директора — Александра Кондратенко — называют ближайшим соратником начальника городского управления культуры Ильи Маркова. Марков считается одним из кандидатов в вице-мэры по соцполитике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, контрольно-ревизионное управление (КРУ) мэрии Екатеринбурга передало в прокуратуру материалы своей проверки в ЦК «Урал», который считается одним из главных распорядителей муниципального бюджета на культуру. Об этом агентству рассказал источник, близкий к горадминистрации. «В прокуратуру материалы [проверки] ушли в конце апреля», — уточнил собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, у ревизоров возникли вопросы к закупкам учреждения. «Значительная часть контрактов заключается с единственным поставщиком. Также обнаружены признаки аффилированности подрядчиков с руководством ЦК „Урал“», — говорил инсайдер. Известно также, что наряду с ЦК «Урал» КРУ проверяло два других муниципальных учреждения культуры. Особое внимание к проверкам ЦК «Урал» связано с тем, что директора — Александра Кондратенко — называют ближайшим соратником начальника городского управления культуры Ильи Маркова. Марков считается одним из кандидатов в вице-мэры по соцполитике.