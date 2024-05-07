В полиции ХМАО сообщили причину возгорания машины на мосту через Обь. Видео

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Для тушения машины перекрывать движение не потребовалось Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) на мосту через Обь загорелся автомобиль из-за проблем с электрикой. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«На мосту загорелся автомобиль. Его уже потушили. Ограничении движения не потребовалось. Предварительная причина возгорания неисправность электропроводки» — сообщили в ведомстве.

Пострадавших во время происшествия нет. Дальше разбирательством будет заниматься пожарный надзор.

Видео: ВКонтакте «Типичный Нефтеюганск»

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В Сургутском районе (ХМАО) на мосту через Обь загорелся автомобиль из-за проблем с электрикой. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «На мосту загорелся автомобиль. Его уже потушили. Ограничении движения не потребовалось. Предварительная причина возгорания неисправность электропроводки» — сообщили в ведомстве. Пострадавших во время происшествия нет. Дальше разбирательством будет заниматься пожарный надзор. Видео: ВКонтакте «Типичный Нефтеюганск»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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