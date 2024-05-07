Для тушения машины перекрывать движение не потребовалось
В Сургутском районе (ХМАО) на мосту через Обь загорелся автомобиль из-за проблем с электрикой. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«На мосту загорелся автомобиль. Его уже потушили. Ограничении движения не потребовалось. Предварительная причина возгорания неисправность электропроводки» — сообщили в ведомстве.
Пострадавших во время происшествия нет. Дальше разбирательством будет заниматься пожарный надзор.
Видео: ВКонтакте «
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