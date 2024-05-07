Фирма «Прикамский картон» почти в три раза снизила убытки

Предприятие «Прикамский картон» в 2,8 раза снизило убытки по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.
«Чистый убыток ООО „Прикамский картон“ уменьшился с 222 млн рублей (2022 г.) до 78 млн рублей за 2023 год. Выручка компании упала на 274 млн рублей за тот же период и составила 9,5 млрд рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.
На предприятии, выпускающем картон и бумагу, трудятся свыше тысячи сотрудников, средняя зарплата которых выросла до 80 тыс. рублей в месяц. Фирма зарегистрирована в Перми на улице Бумажников, отмечается в СБИС.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Прикамский картон» по теме публикации. Ответ ожидается.
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Предприятие «Прикамский картон» в 2,8 раза снизило убытки по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистый убыток ООО „Прикамский картон“ уменьшился с 222 млн рублей (2022 г.) до 78 млн рублей за 2023 год. Выручка компании упала на 274 млн рублей за тот же период и составила 9,5 млрд рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. На предприятии, выпускающем картон и бумагу, трудятся свыше тысячи сотрудников, средняя зарплата которых выросла до 80 тыс. рублей в месяц. Фирма зарегистрирована в Перми на улице Бумажников, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Прикамский картон» по теме публикации. Ответ ожидается.