07 мая 2024

Фирма «Прикамский картон» почти в три раза снизила убытки

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Пермский производитель бумаги резко сократил убытки (архивное фото) Фото:

Предприятие «Прикамский картон» в 2,8 раза снизило убытки по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Чистый убыток ООО „Прикамский картон“ уменьшился с 222 млн рублей (2022 г.) до 78 млн рублей за 2023 год. Выручка компании упала на 274 млн рублей за тот же период и составила 9,5 млрд рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.

На предприятии, выпускающем картон и бумагу, трудятся свыше тысячи сотрудников, средняя зарплата которых выросла до 80 тыс. рублей в месяц. Фирма зарегистрирована в Перми на улице Бумажников, отмечается в СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Прикамский картон» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Предприятие «Прикамский картон» в 2,8 раза снизило убытки по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистый убыток ООО „Прикамский картон“ уменьшился с 222 млн рублей (2022 г.) до 78 млн рублей за 2023 год. Выручка компании упала на 274 млн рублей за тот же период и составила 9,5 млрд рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. На предприятии, выпускающем картон и бумагу, трудятся свыше тысячи сотрудников, средняя зарплата которых выросла до 80 тыс. рублей в месяц. Фирма зарегистрирована в Перми на улице Бумажников, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Прикамский картон» по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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