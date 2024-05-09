09 мая 2024

В Перми моржи отметили День Победы заплывом в Каме в +4 градуса. Видео

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Разное. Курган , речка, плавание, заплыв, человек в воде, купание
Пермяки устроили массовый заплыв в честь Дня Победы Фото:

Участники пермского клуба закаливания и зимнего плавания «Тонус» устроили заплыв в честь Дня Победы. Видео опубликовано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«9 мая 2024 года клуб закаливания и зимнего плавания „Тонус“ провел ежегодный заплыв с флагом в честь 79-й годовщины Дня Победы. Несмотря на то что температура воды составляла всего +5,8 градуса, а температура воздуха не поднималась выше +4 градусов, участники решительно вошли в воду и проплыли расстояние от 300 до 1000 метров вдоль городской набережной», — сказано в описании к ролику.

Участники клуба отметили, что заплыв стал настоящим испытанием. Таким мероприятиям пермские моржи хотели показать, что плавание в холодной воде — это способ не только поддержать здоровье, но и проявить свою активную гражданскую позицию.

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Участники пермского клуба закаливания и зимнего плавания «Тонус» устроили заплыв в честь Дня Победы. Видео опубликовано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «9 мая 2024 года клуб закаливания и зимнего плавания „Тонус“ провел ежегодный заплыв с флагом в честь 79-й годовщины Дня Победы. Несмотря на то что температура воды составляла всего +5,8 градуса, а температура воздуха не поднималась выше +4 градусов, участники решительно вошли в воду и проплыли расстояние от 300 до 1000 метров вдоль городской набережной», — сказано в описании к ролику. Участники клуба отметили, что заплыв стал настоящим испытанием. Таким мероприятиям пермские моржи хотели показать, что плавание в холодной воде — это способ не только поддержать здоровье, но и проявить свою активную гражданскую позицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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