В Перми моржи отметили День Победы заплывом в Каме в +4 градуса. Видео

10 мая 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Пермяки устроили массовый заплыв в честь Дня Победы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Участники пермского клуба закаливания и зимнего плавания «Тонус» устроили заплыв в честь Дня Победы. Видео опубликовано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «9 мая 2024 года клуб закаливания и зимнего плавания „Тонус“ провел ежегодный заплыв с флагом в честь 79-й годовщины Дня Победы. Несмотря на то что температура воды составляла всего +5,8 градуса, а температура воздуха не поднималась выше +4 градусов, участники решительно вошли в воду и проплыли расстояние от 300 до 1000 метров вдоль городской набережной», — сказано в описании к ролику. Участники клуба отметили, что заплыв стал настоящим испытанием. Таким мероприятиям пермские моржи хотели показать, что плавание в холодной воде — это способ не только поддержать здоровье, но и проявить свою активную гражданскую позицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники пермского клуба закаливания и зимнего плавания «Тонус» устроили заплыв в честь Дня Победы. Видео опубликовано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «9 мая 2024 года клуб закаливания и зимнего плавания „Тонус“ провел ежегодный заплыв с флагом в честь 79-й годовщины Дня Победы. Несмотря на то что температура воды составляла всего +5,8 градуса, а температура воздуха не поднималась выше +4 градусов, участники решительно вошли в воду и проплыли расстояние от 300 до 1000 метров вдоль городской набережной», — сказано в описании к ролику. Участники клуба отметили, что заплыв стал настоящим испытанием. Таким мероприятиям пермские моржи хотели показать, что плавание в холодной воде — это способ не только поддержать здоровье, но и проявить свою активную гражданскую позицию.