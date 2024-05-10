Путин наградил депутата парламента Молдавии Орденом Дружбы

11 мая 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о награждении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Указ о награждении Орденом Дружбы депутата парламента Молдавии Марины Таубер подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ появился на портале официальных правовых актов. В указе говорится, что Таубер удостоена награды за укреплении мира между народами. «За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата парламента республики Молдова», — говорится в указе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Указ о награждении Орденом Дружбы депутата парламента Молдавии Марины Таубер подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ появился на портале официальных правовых актов. В указе говорится, что Таубер удостоена награды за укреплении мира между народами. «За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата парламента республики Молдова», — говорится в указе.