10 мая 2024

Путин наградил депутата парламента Молдавии Орденом Дружбы

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин подписал указ о награждении Фото:

Указ о награждении Орденом Дружбы депутата парламента Молдавии Марины Таубер подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ появился на портале официальных правовых актов. В указе говорится, что Таубер удостоена награды за укреплении мира между народами.

«За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата парламента республики Молдова», — говорится в указе.

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Указ о награждении Орденом Дружбы депутата парламента Молдавии Марины Таубер подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ появился на портале официальных правовых актов. В указе говорится, что Таубер удостоена награды за укреплении мира между народами. «За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата парламента республики Молдова», — говорится в указе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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