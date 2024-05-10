10 мая 2024

Пермяки назвали свой самый главный страх

Пермяки больше всего боятся терактов
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Жители Прикамья назвали теракты своим главным страхом из списка тревожностей Фото:

Жители Пермского края больше всего боятся терактов. Об этом говорят результаты исследования «Национального индекса тревожностей», который провела коммуникационная компания КРОС.

«Прикамье оказалось в топ-7 регионов России, где жители больше всего боялись терактов. В первой тройке названы — Москва, Санкт-Петербург и Архангельская область. На седьмом месте по уровню боязни терактов — Пермский край», — передает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования КРОС.

Ранее почти каждый третий житель Пермского края отметил при соцопросе, что опасается увольнения с работы. Уверенно ощущали себя на нынешнем рабочем месте лишь 53% опрошенных пермяков.

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Жители Пермского края больше всего боятся терактов. Об этом говорят результаты исследования «Национального индекса тревожностей», который провела коммуникационная компания КРОС. «Прикамье оказалось в топ-7 регионов России, где жители больше всего боялись терактов. В первой тройке названы — Москва, Санкт-Петербург и Архангельская область. На седьмом месте по уровню боязни терактов — Пермский край», — передает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования КРОС. Ранее почти каждый третий житель Пермского края отметил при соцопросе, что опасается увольнения с работы. Уверенно ощущали себя на нынешнем рабочем месте лишь 53% опрошенных пермяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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