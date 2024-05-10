Пермяки назвали свой самый главный страх

Пермяки больше всего боятся терактов

11 мая 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Жители Прикамья назвали теракты своим главным страхом из списка тревожностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Пермского края больше всего боятся терактов. Об этом говорят результаты исследования «Национального индекса тревожностей», который провела коммуникационная компания КРОС. «Прикамье оказалось в топ-7 регионов России, где жители больше всего боялись терактов. В первой тройке названы — Москва, Санкт-Петербург и Архангельская область. На седьмом месте по уровню боязни терактов — Пермский край», — передает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования КРОС. Ранее почти каждый третий житель Пермского края отметил при соцопросе, что опасается увольнения с работы. Уверенно ощущали себя на нынешнем рабочем месте лишь 53% опрошенных пермяков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края больше всего боятся терактов. Об этом говорят результаты исследования «Национального индекса тревожностей», который провела коммуникационная компания КРОС. «Прикамье оказалось в топ-7 регионов России, где жители больше всего боялись терактов. В первой тройке названы — Москва, Санкт-Петербург и Архангельская область. На седьмом месте по уровню боязни терактов — Пермский край», — передает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования КРОС. Ранее почти каждый третий житель Пермского края отметил при соцопросе, что опасается увольнения с работы. Уверенно ощущали себя на нынешнем рабочем месте лишь 53% опрошенных пермяков.