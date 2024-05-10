Пермяки больше всего боятся терактов

Жители Пермского края больше всего боятся терактов. Об этом говорят результаты исследования «Национального индекса тревожностей», который провела коммуникационная компания КРОС.
«Прикамье оказалось в топ-7 регионов России, где жители больше всего боялись терактов. В первой тройке названы — Москва, Санкт-Петербург и Архангельская область. На седьмом месте по уровню боязни терактов — Пермский край», — передает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования КРОС.
Ранее почти каждый третий житель Пермского края отметил при соцопросе, что опасается увольнения с работы. Уверенно ощущали себя на нынешнем рабочем месте лишь 53% опрошенных пермяков.
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Жители Пермского края больше всего боятся терактов. Об этом говорят результаты исследования «Национального индекса тревожностей», который провела коммуникационная компания КРОС. «Прикамье оказалось в топ-7 регионов России, где жители больше всего боялись терактов. В первой тройке названы — Москва, Санкт-Петербург и Архангельская область. На седьмом месте по уровню боязни терактов — Пермский край», — передает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования КРОС. Ранее почти каждый третий житель Пермского края отметил при соцопросе, что опасается увольнения с работы. Уверенно ощущали себя на нынешнем рабочем месте лишь 53% опрошенных пермяков.