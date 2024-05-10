10 мая 2024

В Екатеринбурге звезда ММА Шлеменко победил Хамитова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шлеменко vs Хамитов. Екатеринбург
Александру Шлеменко присудили победу в третьем раунде Фото:

Боец ММА Александр «Шторм» Шлеменко из Омска не оставил шансов Куату Хамитову из Казахстана в главном бою RCC 19. Спортсмены встретились в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

Бойцы боролись в среднем весе. Хамитов долгое время избегал Шлеменко и пытался перевести бой на землю, но омский спортсмен контролировал ситуацию. По итогу судьи единогласно решили, что «Шторм» был активнее и разнообразнее в атаках и присудили ему победу в третьем раунде.

Также сегодня на RCC 19 Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» одержал победу над экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым. Штырков последние полтора года выступал только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, но в этот раз решил показать себя в ММА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец ММА Александр «Шторм» Шлеменко из Омска не оставил шансов Куату Хамитову из Казахстана в главном бою RCC 19. Спортсмены встретились в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Бойцы боролись в среднем весе. Хамитов долгое время избегал Шлеменко и пытался перевести бой на землю, но омский спортсмен контролировал ситуацию. По итогу судьи единогласно решили, что «Шторм» был активнее и разнообразнее в атаках и присудили ему победу в третьем раунде. Также сегодня на RCC 19 Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» одержал победу над экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым. Штырков последние полтора года выступал только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, но в этот раз решил показать себя в ММА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...