В Екатеринбурге звезда ММА Шлеменко победил Хамитова. Фото

11 мая 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Александру Шлеменко присудили победу в третьем раунде Фото: Илья Московец © URA.RU Боец ММА Александр «Шторм» Шлеменко из Омска не оставил шансов Куату Хамитову из Казахстана в главном бою RCC 19. Спортсмены встретились в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Бойцы боролись в среднем весе. Хамитов долгое время избегал Шлеменко и пытался перевести бой на землю, но омский спортсмен контролировал ситуацию. По итогу судьи единогласно решили, что «Шторм» был активнее и разнообразнее в атаках и присудили ему победу в третьем раунде. Также сегодня на RCC 19 Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» одержал победу над экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым. Штырков последние полтора года выступал только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, но в этот раз решил показать себя в ММА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец ММА Александр «Шторм» Шлеменко из Омска не оставил шансов Куату Хамитову из Казахстана в главном бою RCC 19. Спортсмены встретились в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Бойцы боролись в среднем весе. Хамитов долгое время избегал Шлеменко и пытался перевести бой на землю, но омский спортсмен контролировал ситуацию. По итогу судьи единогласно решили, что «Шторм» был активнее и разнообразнее в атаках и присудили ему победу в третьем раунде. Также сегодня на RCC 19 Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» одержал победу над экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым. Штырков последние полтора года выступал только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, но в этот раз решил показать себя в ММА.