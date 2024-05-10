Боец ММА Александр «Шторм» Шлеменко из Омска не оставил шансов Куату Хамитову из Казахстана в главном бою RCC 19. Спортсмены встретились в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
Бойцы боролись в среднем весе. Хамитов долгое время избегал Шлеменко и пытался перевести бой на землю, но омский спортсмен контролировал ситуацию. По итогу судьи единогласно решили, что «Шторм» был активнее и разнообразнее в атаках и присудили ему победу в третьем раунде.
Также сегодня на RCC 19 Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» одержал победу над экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым. Штырков последние полтора года выступал только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, но в этот раз решил показать себя в ММА.
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