В ХМАО пьяный водитель врезался в несколько авто, пока сбегал от автоинспекторов

12 мая 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Мужчина был задержан и помещен в специальный приемник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Урае (ХМАО) автоинспекторы задержали нетрезвого водителя, который несколько раз пытался скрыться. Во время своего побега он врезался в несколько авто и забор. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона. «При несении службы инспекторы Урая обратили внимание на автомобиль Kia Rio, который двигался по проезжей части с нарушением ПДД. Неоднократные требования полицейских остановить автомобиль водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Сейчас он задержан и помещен в специальный приемник для задержанных, автомобиль изъят и помещен на штрафную стоянку», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что после преследования нарушитель не справился с управлением и столкнулся с BMW на перекрестке улиц Нефтяников и Строителей. Далее водитель выехал на встречку, где столкнулась с патрульным автомобилем и автомобилем Kia Sportage. После совершения ДТП нарушитель вновь попытался скрыться, но наехал на забор и был задержан. Нарушителем оказался 29-летний житель поселка Междуреченский. Мужчину проверили с помощью алкотектора — обнаружено 0,629 промилле на литр выдыхаемого воздуха. За нарушение ПДД было возбуждено семь административных делопроизводства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Урае (ХМАО) автоинспекторы задержали нетрезвого водителя, который несколько раз пытался скрыться. Во время своего побега он врезался в несколько авто и забор. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона. «При несении службы инспекторы Урая обратили внимание на автомобиль Kia Rio, который двигался по проезжей части с нарушением ПДД. Неоднократные требования полицейских остановить автомобиль водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Сейчас он задержан и помещен в специальный приемник для задержанных, автомобиль изъят и помещен на штрафную стоянку», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что после преследования нарушитель не справился с управлением и столкнулся с BMW на перекрестке улиц Нефтяников и Строителей. Далее водитель выехал на встречку, где столкнулась с патрульным автомобилем и автомобилем Kia Sportage. После совершения ДТП нарушитель вновь попытался скрыться, но наехал на забор и был задержан. Нарушителем оказался 29-летний житель поселка Междуреченский. Мужчину проверили с помощью алкотектора — обнаружено 0,629 промилле на литр выдыхаемого воздуха. За нарушение ПДД было возбуждено семь административных делопроизводства.