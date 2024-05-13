Россияне смогут установить обновления сервисов Microsoft, несмотря на санкции

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Пользователям в РФ стали доступны обновления от Microsoft (архивное фото) Фото:

Американская компания Microsoft открыла доступ для скачивания своих обновлений жителям России. Фирма несмотря на санкции старается не потерять российский рынок. Об этом рассказал президент ассоциации «Руссофта» Владимир Макаров.

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Поэтому они разрешили россиянам скачивать и обновлять программное обеспечение (ПО)», — передает газета «Известия» слова эксперта Макарова.

Доступ российским пользователям открыт к обновлениям для Windows и Office от Microsoft. Это можно сделать без VPN, отмечает эксперт.

Ранее источники из IT-сферы говорили, что корпорация Microsoft намерена закрыть доступ к своим облачным сервисам для российских организаций. Причиной тому стали санкции против РФ. После 20 марта 2024 пользователи облачных сервисов рисковали потерять доступ к услугам Microsoft, а также данным, хранящимся в облачных хранилищах.

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Американская компания Microsoft открыла доступ для скачивания своих обновлений жителям России. Фирма несмотря на санкции старается не потерять российский рынок. Об этом рассказал президент ассоциации «Руссофта» Владимир Макаров. «Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Поэтому они разрешили россиянам скачивать и обновлять программное обеспечение (ПО)», — передает газета «Известия» слова эксперта Макарова. Доступ российским пользователям открыт к обновлениям для Windows и Office от Microsoft. Это можно сделать без VPN, отмечает эксперт. Ранее источники из IT-сферы говорили, что корпорация Microsoft намерена закрыть доступ к своим облачным сервисам для российских организаций. Причиной тому стали санкции против РФ. После 20 марта 2024 пользователи облачных сервисов рисковали потерять доступ к услугам Microsoft, а также данным, хранящимся в облачных хранилищах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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