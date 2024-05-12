Якушев собрал кураторов уральских регионов по важному вопросу

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Ему отчитались, что майские праздники в регионе прошли без происшествий. Также Якушев поддержал продление отопительного сезона, сообщает сайт полпредства.
"В мае во многих городах и районах округа выпал снег. Установилась холодная и ветреная погода. Регионы УрФО продлили отопительный сезон, чтобы в квартирах жителей, школах и больницах была комфортная температура", - отметил полпред. Помимо Свердловской области отопительный сезон продлили в Челябинской, Югре и ЯНАО, частично — в Тюменской области.
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