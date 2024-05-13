Почему челябинцы массово скупают земельные участки под дачи и коттеджи

Челябинцы раскупили земли под частные дома стоимостью до 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, набережная, частные дома, дом, набереженая тобола, дачи
Льготную ипотеку на участки под строительство домов хотят отменить уже в июле 2024 года Фото:

В Челябинске зафиксирован ажиотажный спрос на земельные участки под дачи в СНТ и коттеджи. В среднем хорошие участки стоимостью до 300 тысяч рублей за сотку уходят за один день. Причем особой популярностью пользуются участки под Челябинском в Кременкульском направлении, рассказала URA.RU президент гильдии Южный Урал Наталья Шатрукова.

«Челябинские риелторы ожидают отмены льготной ипотеки на строительство домов. Уже стало известно, что ее продлевать не будут. Поэтому в Челябинске покупатели стремятся как можно скорее купить землю и построить на участке частный дом. Популярностью пользуются даже довольно дорогие участки в Кременкульском направлении, которые на данный момент легко продаются по 300 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова.

Отмены льготной ипотеки на земельные участки под строительство домов, средняя ставка по которой на данный момент составляет 8%, ожидают в июле 2024 года. По словам Шатруковой, на данный момент в Челябинске и пригороде спрос на земельные участки значительно превышает предложение.

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В Челябинске зафиксирован ажиотажный спрос на земельные участки под дачи в СНТ и коттеджи. В среднем хорошие участки стоимостью до 300 тысяч рублей за сотку уходят за один день. Причем особой популярностью пользуются участки под Челябинском в Кременкульском направлении, рассказала URA.RU президент гильдии Южный Урал Наталья Шатрукова. «Челябинские риелторы ожидают отмены льготной ипотеки на строительство домов. Уже стало известно, что ее продлевать не будут. Поэтому в Челябинске покупатели стремятся как можно скорее купить землю и построить на участке частный дом. Популярностью пользуются даже довольно дорогие участки в Кременкульском направлении, которые на данный момент легко продаются по 300 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова. Отмены льготной ипотеки на земельные участки под строительство домов, средняя ставка по которой на данный момент составляет 8%, ожидают в июле 2024 года. По словам Шатруковой, на данный момент в Челябинске и пригороде спрос на земельные участки значительно превышает предложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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