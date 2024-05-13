Кадыров рассказал, как чеченские бойцы брали село в Харьковской области

Кадыров: бойцы из Чечни помогли освободить село Огурцово в Харьковской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения Чечни участвовали в освобождении села
Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения Чечни участвовали в освобождении села Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чеченские подразделения внесли вклад в освобождение села Огурцово в Харьковской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Совместными штурмовыми действиями с военнослужащими 153-го танкового полка и 41-го мотострелкового полка наши воины <…> выбили укронатовских фашистов из опорного пункта Лысая Гора и освободили от врага село Огурцово», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что двое сдавшихся солдат ВСУ рассказали о принудительном призыве в украинскую армию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье. Пресс-служба Управления стратегических коммуникаций украинской армии заявила, что резервные подразделения Вооруженных сил Украины были переброшены на харьковское направление, передает «Национальная служба новостей».

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Чеченские подразделения внесли вклад в освобождение села Огурцово в Харьковской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Совместными штурмовыми действиями с военнослужащими 153-го танкового полка и 41-го мотострелкового полка наши воины <…> выбили укронатовских фашистов из опорного пункта Лысая Гора и освободили от врага село Огурцово», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что двое сдавшихся солдат ВСУ рассказали о принудительном призыве в украинскую армию. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье. Пресс-служба Управления стратегических коммуникаций украинской армии заявила, что резервные подразделения Вооруженных сил Украины были переброшены на харьковское направление, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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