Армия и оружие Кадыров рассказал, как чеченские бойцы брали село в Харьковской области Кадыров: бойцы из Чечни помогли освободить село Огурцово в Харьковской области 13 мая 2024 в 19:19 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения Чечни участвовали в освобождении села Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченские подразделения внесли вклад в освобождение села Огурцово в Харьковской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Совместными штурмовыми действиями с военнослужащими 153-го танкового полка и 41-го мотострелкового полка наши воины <…> выбили укронатовских фашистов из опорного пункта Лысая Гора и освободили от врага село Огурцово», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что двое сдавшихся солдат ВСУ рассказали о принудительном призыве в украинскую армию. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье. Пресс-служба Управления стратегических коммуникаций украинской армии заявила, что резервные подразделения Вооруженных сил Украины были переброшены на харьковское направление, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Чеченские подразделения внесли вклад в освобождение села Огурцово в Харьковской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Совместными штурмовыми действиями с военнослужащими 153-го танкового полка и 41-го мотострелкового полка наши воины <…> выбили укронатовских фашистов из опорного пункта Лысая Гора и освободили от врага село Огурцово», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что двое сдавшихся солдат ВСУ рассказали о принудительном призыве в украинскую армию. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье. Пресс-служба Управления стратегических коммуникаций украинской армии заявила, что резервные подразделения Вооруженных сил Украины были переброшены на харьковское направление, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям