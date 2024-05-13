Екатеринбургский рэпер Vacio сбежал от армии в США

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), который должен был отправиться в армию после вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой, улетел в США. У артиста была назначена повестка на 13 мая, рассказал осведомленный источник.
«Vacio сейчас находится в Штатах. У него была повестка на 13 мая», — пишет telegram-канал Starhit.ru со ссылкой на источник.
Васильев несколько раз отмечался в военкомате. Он проходил медкомиссию и брился налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. До этого его не взяли в армию из-за псориаза.
На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После тусовки рэпера посадили на 15 суток, выписав штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!