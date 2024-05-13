13 мая 2024

Екатеринбургский рэпер Vacio сбежал от армии в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Артист улетел в США перед службой в армии Фото:

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), который должен был отправиться в армию после вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой, улетел в США. У артиста была назначена повестка на 13 мая, рассказал осведомленный источник.

«Vacio сейчас находится в Штатах. У него была повестка на 13 мая», — пишет telegram-канал Starhit.ru со ссылкой на источник.

Васильев несколько раз отмечался в военкомате. Он проходил медкомиссию и брился налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. До этого его не взяли в армию из-за псориаза.

На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После тусовки рэпера посадили на 15 суток, выписав штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.

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Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), который должен был отправиться в армию после вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой, улетел в США. У артиста была назначена повестка на 13 мая, рассказал осведомленный источник. «Vacio сейчас находится в Штатах. У него была повестка на 13 мая», — пишет telegram-канал Starhit.ru со ссылкой на источник. Васильев несколько раз отмечался в военкомате. Он проходил медкомиссию и брился налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. До этого его не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После тусовки рэпера посадили на 15 суток, выписав штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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