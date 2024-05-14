После обработки ультразвуком крахмал в Челябинске стал полезен диабетикам. Фото

В Челябинске добавили крахмалу полезные свойства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, микроскоп, ученый
Челябинская технология готова к промышленному использованию Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮуРГУ, Челябинск) обработали крахмал ультразвуком, сделав его полезным для больных диабетом. Как сообщили в пресс-службе вуза, модифицированный крахмал используется в пищевой промышленности.

«Ученые ЮУрГУ запатентовали новый способ модификации картофельного крахмала. Обработанный ультразвуком, он становится полезным сырьем для производства продуктов профилактического и диабетического питания», — рассказали в вузе.

Крахмальное зерно состоит из амилозы и амилопектина. Чем последнего больше, тем более вязкими получаются крахмальные гели. Ученые предложили влиять на соотношение двух фракций воздействием ультразвука. Обработка в четыре раза поднимает долю амилозы и повышает нутритивную полезность крахмала.

Высокоамилозный крахмал в составе пищевого продукта способен удерживать жиры и воду. Этим обеспечивается устойчивость пищевых эмульсий.

«Мы извлекаем из картофеля простой крахмал и при помощи ультразвуковой обработки изменяем его структуру. Чаще всего крахмал модифицируют с использованием химических веществ, что вредно для здоровья. Наша безопасная ультразвуковая модификация крахмала не только структурирует его, но даже делает полезным», — рассказала URA.RU старший преподаватель кафедры «Пищевые и биотехнологии» Руськина.

Нутритивная польза модифицированного картофельного крахмала заключается в том, что амилозная фракция работает как пребиотик. Пищевое волокно не перевариваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. За счет этого достигаются противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства. И если необработанный крахмал в организме полностью растворяется до глюкозы, поднимающей уровень сахара в крови, то модифицированный высокоамилозный крахмал может использоваться в составе пищевой продукции для диабетического питания.

Алена Руськина занимается модификацией крахмала с 2016 года
Алена Руськина занимается модификацией крахмала с 2016 года
Фото:
Обработка ультразвуком добавляет крахмалу полезных свойств
Обработка ультразвуком добавляет крахмалу полезных свойств
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮуРГУ, Челябинск) обработали крахмал ультразвуком, сделав его полезным для больных диабетом. Как сообщили в пресс-службе вуза, модифицированный крахмал используется в пищевой промышленности. «Ученые ЮУрГУ запатентовали новый способ модификации картофельного крахмала. Обработанный ультразвуком, он становится полезным сырьем для производства продуктов профилактического и диабетического питания», — рассказали в вузе. Крахмальное зерно состоит из амилозы и амилопектина. Чем последнего больше, тем более вязкими получаются крахмальные гели. Ученые предложили влиять на соотношение двух фракций воздействием ультразвука. Обработка в четыре раза поднимает долю амилозы и повышает нутритивную полезность крахмала. Высокоамилозный крахмал в составе пищевого продукта способен удерживать жиры и воду. Этим обеспечивается устойчивость пищевых эмульсий. «Мы извлекаем из картофеля простой крахмал и при помощи ультразвуковой обработки изменяем его структуру. Чаще всего крахмал модифицируют с использованием химических веществ, что вредно для здоровья. Наша безопасная ультразвуковая модификация крахмала не только структурирует его, но даже делает полезным», — рассказала URA.RU старший преподаватель кафедры «Пищевые и биотехнологии» Руськина. Нутритивная польза модифицированного картофельного крахмала заключается в том, что амилозная фракция работает как пребиотик. Пищевое волокно не перевариваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. За счет этого достигаются противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства. И если необработанный крахмал в организме полностью растворяется до глюкозы, поднимающей уровень сахара в крови, то модифицированный высокоамилозный крахмал может использоваться в составе пищевой продукции для диабетического питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...