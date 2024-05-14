В челябинском бору депутаты высадили свыше трех тысяч сосен. Фото

14 мая 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Деревья высаживают в память о бойцах, погибших в Великой Отечественной войне Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты Челябинского заксобрания (ЗСО) высадили свыше трех тысяч сосен на территории городского бора. Международная акция «Сад памяти» прошла в пятый раз, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов и депутат ЗСО Елена Тарасова совместно с Главным управлением лесами Челябинской области в пятый раз приняли участие в международной акции „Сад памяти“. В челябинском городском бору за один день были высажены 3,3 тысячи саженцев», — уточнили в пресс-службе ЗСО. На территории бора, пострадавшей от пожара, высадили двухлетние деревца. В акции приняли участие волонтеры, а также представители силовых и надзорных ведомств, участники спецоперации и члены Общественной молодежной палаты при заксобрании. Она приурочена к Дню Победы, в честь которого по всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом бойце. В бору высадили более трех тысяч сосен Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Деревья высаживают в память о погибших участниках войны Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Челябинского заксобрания (ЗСО) высадили свыше трех тысяч сосен на территории городского бора. Международная акция «Сад памяти» прошла в пятый раз, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов и депутат ЗСО Елена Тарасова совместно с Главным управлением лесами Челябинской области в пятый раз приняли участие в международной акции „Сад памяти“. В челябинском городском бору за один день были высажены 3,3 тысячи саженцев», — уточнили в пресс-службе ЗСО. На территории бора, пострадавшей от пожара, высадили двухлетние деревца. В акции приняли участие волонтеры, а также представители силовых и надзорных ведомств, участники спецоперации и члены Общественной молодежной палаты при заксобрании. Она приурочена к Дню Победы, в честь которого по всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом бойце.