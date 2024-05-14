В челябинском бору депутаты высадили свыше трех тысяч сосен. Фото

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Восстановление леса через посадку молодых елей, сосен, лиственниц и других уральских пород деревьев. Екатеринбург
Деревья высаживают в память о бойцах, погибших в Великой Отечественной войне Фото:

Депутаты Челябинского заксобрания (ЗСО) высадили свыше трех тысяч сосен на территории городского бора. Международная акция «Сад памяти» прошла в пятый раз, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов и депутат ЗСО Елена Тарасова совместно с Главным управлением лесами Челябинской области в пятый раз приняли участие в международной акции „Сад памяти“. В челябинском городском бору за один день были высажены 3,3 тысячи саженцев», — уточнили в пресс-службе ЗСО.

На территории бора, пострадавшей от пожара, высадили двухлетние деревца. В акции приняли участие волонтеры, а также представители силовых и надзорных ведомств, участники спецоперации и члены Общественной молодежной палаты при заксобрании. Она приурочена к Дню Победы, в честь которого по всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом бойце.

В бору высадили более трех тысяч сосен
В бору высадили более трех тысяч сосен
Фото:
Деревья высаживают в память о погибших участниках войны
Деревья высаживают в память о погибших участниках войны
Фото:

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Депутаты Челябинского заксобрания (ЗСО) высадили свыше трех тысяч сосен на территории городского бора. Международная акция «Сад памяти» прошла в пятый раз, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов и депутат ЗСО Елена Тарасова совместно с Главным управлением лесами Челябинской области в пятый раз приняли участие в международной акции „Сад памяти“. В челябинском городском бору за один день были высажены 3,3 тысячи саженцев», — уточнили в пресс-службе ЗСО. На территории бора, пострадавшей от пожара, высадили двухлетние деревца. В акции приняли участие волонтеры, а также представители силовых и надзорных ведомств, участники спецоперации и члены Общественной молодежной палаты при заксобрании. Она приурочена к Дню Победы, в честь которого по всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом бойце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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