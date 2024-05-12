Стало известно, как пермский миллионер выиграл в лотерею на День Победы

Пермяку принес удачу лотерейный билет из мобильного приложения
Житель Пермского края выиграл в лотерею 9 мая более девяти миллионов рублей, купив билет за 300 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото».
«Известно, что счастливчик купил билет за 300 рублей в мобильном приложении „Столото“. А к победе его привела комбинация из девяти чисел», — сообщили в «Столото».
Ранее стало известно, что житель Пермского края выиграл в государственной лотерее 9,1 млн рублей. Суперприз был разыгран 9 мая. До этого в конце апреля еще один житель региона стал лотерейным миллионером, также выиграв 9,7 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!