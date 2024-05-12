12 мая 2024

Стало известно, как пермский миллионер выиграл в лотерею на День Победы

Житель Пермского края выиграл в лотерею 9 мая, купив билет за 300 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяку принес удачу лотерейный билет из мобильного приложения Фото:

Житель Пермского края выиграл в лотерею 9 мая более девяти миллионов рублей, купив билет за 300 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото».

«Известно, что счастливчик купил билет за 300 рублей в мобильном приложении „Столото“. А к победе его привела комбинация из девяти чисел», — сообщили в «Столото».

Ранее стало известно, что житель Пермского края выиграл в государственной лотерее 9,1 млн рублей. Суперприз был разыгран 9 мая. До этого в конце апреля еще один житель региона стал лотерейным миллионером, также выиграв 9,7 млн рублей.

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Житель Пермского края выиграл в лотерею 9 мая более девяти миллионов рублей, купив билет за 300 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Известно, что счастливчик купил билет за 300 рублей в мобильном приложении „Столото“. А к победе его привела комбинация из девяти чисел», — сообщили в «Столото». Ранее стало известно, что житель Пермского края выиграл в государственной лотерее 9,1 млн рублей. Суперприз был разыгран 9 мая. До этого в конце апреля еще один житель региона стал лотерейным миллионером, также выиграв 9,7 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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