На общежитии челябинского вуза появится гигантское граффити в честь студотрядов

На стене общежития Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) появится граффити, посвященное студенческим отрядам. Проект закончат к концу 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Размещение муралов, посвященных рабочим профессиям и трудовым подвигам, даст возможность транслировать идеи и ценности труда напрямую в массы», — передает пресс-служба слова руководителя реготделения студотрядов Юрия Болдырева. Сейчас проходит поиск команды для реализации, а эскиз граффити находится в разработке.
Граффити реализуют в рамках проекта «Труд крут» при поддержке гранта президента РФ. Серия муралов планируется еще в девяти городах России — Самаре, Ижевске, Барнауле, Хабаровске, Иркутске, Пятигорске, Архангельске, Севастополе и Королеве.
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