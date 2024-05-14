На общежитии челябинского вуза появится гигантское граффити в честь студотрядов

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Граффити с портретом Николая Никитина ко дню России. Тюмень, граффити, баллончик с краской, граффитист
Проект планируют закончить в 2024 году Фото:

На стене общежития Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) появится граффити, посвященное студенческим отрядам. Проект закончат к концу 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Размещение муралов, посвященных рабочим профессиям и трудовым подвигам, даст возможность транслировать идеи и ценности труда напрямую в массы», — передает пресс-служба слова руководителя реготделения студотрядов Юрия Болдырева. Сейчас проходит поиск команды для реализации, а эскиз граффити находится в разработке.

Граффити реализуют в рамках проекта «Труд крут» при поддержке гранта президента РФ. Серия муралов планируется еще в девяти городах России — Самаре, Ижевске, Барнауле, Хабаровске, Иркутске, Пятигорске, Архангельске, Севастополе и Королеве.

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На стене общежития Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) появится граффити, посвященное студенческим отрядам. Проект закончат к концу 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Размещение муралов, посвященных рабочим профессиям и трудовым подвигам, даст возможность транслировать идеи и ценности труда напрямую в массы», — передает пресс-служба слова руководителя реготделения студотрядов Юрия Болдырева. Сейчас проходит поиск команды для реализации, а эскиз граффити находится в разработке. Граффити реализуют в рамках проекта «Труд крут» при поддержке гранта президента РФ. Серия муралов планируется еще в девяти городах России — Самаре, Ижевске, Барнауле, Хабаровске, Иркутске, Пятигорске, Архангельске, Севастополе и Королеве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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