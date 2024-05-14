14 мая 2024

Житель ХМАО задолжал за ЖКХ 350 тысяч рублей за квартиру, где он не живет

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Житель ХМАО получил долг по коммуналке за квартиру, в которой не живет
Житель ХМАО получил долг по коммуналке за квартиру, в которой не живет Фото:

Житель Белоярского получил долг за коммунальные услуги в 350 тысяч рублей за квартиру, в которой он не живет. Ситуация разрешилась в пользу югорчанина после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В отношении гражданина в территориальном отделе службы судебных приставов возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности за коммунальные услуги на сумму свыше 350 тысяч рублей. Как выяснилось, гражданин длительное время не проживает в указанном жилом помещении, за которым начислена задолженность, собственником не является», – передает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В ситуацию вмешался прокурор Белоярского. Он внес представление в адрес ресурсоснабжающей организации, оно было удовлетворено, а исполнительное производство в отношении югорчанина окончено.

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Житель Белоярского получил долг за коммунальные услуги в 350 тысяч рублей за квартиру, в которой он не живет. Ситуация разрешилась в пользу югорчанина после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В отношении гражданина в территориальном отделе службы судебных приставов возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности за коммунальные услуги на сумму свыше 350 тысяч рублей. Как выяснилось, гражданин длительное время не проживает в указанном жилом помещении, за которым начислена задолженность, собственником не является», – передает пресс-служба прокуратуры ХМАО. В ситуацию вмешался прокурор Белоярского. Он внес представление в адрес ресурсоснабжающей организации, оно было удовлетворено, а исполнительное производство в отношении югорчанина окончено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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