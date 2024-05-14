Житель ХМАО задолжал за ЖКХ 350 тысяч рублей за квартиру, где он не живет

Житель Белоярского получил долг за коммунальные услуги в 350 тысяч рублей за квартиру, в которой он не живет. Ситуация разрешилась в пользу югорчанина после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В отношении гражданина в территориальном отделе службы судебных приставов возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности за коммунальные услуги на сумму свыше 350 тысяч рублей. Как выяснилось, гражданин длительное время не проживает в указанном жилом помещении, за которым начислена задолженность, собственником не является», – передает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
В ситуацию вмешался прокурор Белоярского. Он внес представление в адрес ресурсоснабжающей организации, оно было удовлетворено, а исполнительное производство в отношении югорчанина окончено.
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