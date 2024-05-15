15 мая 2024

Челябинку, заблудившуюся в лесу, спасатели нашли в заболоченной местности

© Служба новостей «URA.RU»
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По телефону пострадавшая связалась с диспетчерами 112, сообщила о своей беде
По телефону пострадавшая связалась с диспетчерами 112, сообщила о своей беде Фото:

Под Челябинском в Сосновском районе спасатели мобильного отряда областной ППС нашли в заболоченной местности 25-летнюю женщину, решившую своим ходом добраться из деревни ключи до Челябинска. Об этом 16 мая, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«Вчера днём, за помощью к спасателям обратилась жительница города Сим. 25-летняя женщина решила самостоятельно дойти от деревни Ключи до Челябинска, но в одном из лесных массивов сбилась с пути. В пяти часам вечера, до наступления тёмного времени суток, пострадавшую обнаружили в сильно заболоченной местности, в 2,5 км от объездной дороги, эвакуировали к автодороге и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе.

По мобильному телефону девушка набрала в 112 и сообщила, где находится, но местоположение оказалось неверным. Обследование района, расположенного между деревней Ключи и посёлком Красное поле Сосновского района проводилось пешим ходом и на квадроцикле спасателями Мобильного отряда областной ПСС. Медицинская помощь женщине не понадобилась.

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Под Челябинском в Сосновском районе спасатели мобильного отряда областной ППС нашли в заболоченной местности 25-летнюю женщину, решившую своим ходом добраться из деревни ключи до Челябинска. Об этом 16 мая, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. «Вчера днём, за помощью к спасателям обратилась жительница города Сим. 25-летняя женщина решила самостоятельно дойти от деревни Ключи до Челябинска, но в одном из лесных массивов сбилась с пути. В пяти часам вечера, до наступления тёмного времени суток, пострадавшую обнаружили в сильно заболоченной местности, в 2,5 км от объездной дороги, эвакуировали к автодороге и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе. По мобильному телефону девушка набрала в 112 и сообщила, где находится, но местоположение оказалось неверным. Обследование района, расположенного между деревней Ключи и посёлком Красное поле Сосновского района проводилось пешим ходом и на квадроцикле спасателями Мобильного отряда областной ПСС. Медицинская помощь женщине не понадобилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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