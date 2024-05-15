Челябинку, заблудившуюся в лесу, спасатели нашли в заболоченной местности

Под Челябинском в Сосновском районе спасатели мобильного отряда областной ППС нашли в заболоченной местности 25-летнюю женщину, решившую своим ходом добраться из деревни ключи до Челябинска. Об этом 16 мая, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.
«Вчера днём, за помощью к спасателям обратилась жительница города Сим. 25-летняя женщина решила самостоятельно дойти от деревни Ключи до Челябинска, но в одном из лесных массивов сбилась с пути. В пяти часам вечера, до наступления тёмного времени суток, пострадавшую обнаружили в сильно заболоченной местности, в 2,5 км от объездной дороги, эвакуировали к автодороге и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе.
По мобильному телефону девушка набрала в 112 и сообщила, где находится, но местоположение оказалось неверным. Обследование района, расположенного между деревней Ключи и посёлком Красное поле Сосновского района проводилось пешим ходом и на квадроцикле спасателями Мобильного отряда областной ПСС. Медицинская помощь женщине не понадобилась.
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