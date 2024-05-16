В челябинском районе ветерану труда отрезали воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
Ветерану уже отключали воду без предупреждения Фото:

В селе Журавлево Еткульского района Челябинской области ветерану труда отключили воду. Об этом URA.RU сообщили неравнодушные соседи.

«У ветерана труда без предупреждения перекрыли воду в общем колодце. Аналогичная ситуация была прошлой осенью, тогда жители частного сектора месяц сидели без воды, не зная, в чем они виноваты», — рассказала URA.RU Светлана Б.

Светлана уточнила, что мужчина живет в частном доме и недавно вернулся из больницы после операции. Вода была перекрыта в общем колодце. Соседи предполагают, что рабочие, которые накануне выполняли какие-то работы в этом колодце, что-то нарушили. При этом все счета у ветерана оплачены.

«У него от волнения поднялось давление, а после операции нельзя волноваться. Ветеран не знает, куда бежать и что делать. Я обратилась в соцсети и к главе района с просьбой помочь», — добавила Светлана.

URA.RU направили запрос в пресс-службу Еткульского района. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

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В селе Журавлево Еткульского района Челябинской области ветерану труда отключили воду. Об этом URA.RU сообщили неравнодушные соседи. «У ветерана труда без предупреждения перекрыли воду в общем колодце. Аналогичная ситуация была прошлой осенью, тогда жители частного сектора месяц сидели без воды, не зная, в чем они виноваты», — рассказала URA.RU Светлана Б. Светлана уточнила, что мужчина живет в частном доме и недавно вернулся из больницы после операции. Вода была перекрыта в общем колодце. Соседи предполагают, что рабочие, которые накануне выполняли какие-то работы в этом колодце, что-то нарушили. При этом все счета у ветерана оплачены. «У него от волнения поднялось давление, а после операции нельзя волноваться. Ветеран не знает, куда бежать и что делать. Я обратилась в соцсети и к главе района с просьбой помочь», — добавила Светлана. URA.RU направили запрос в пресс-службу Еткульского района. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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