В челябинском районе ветерану труда отрезали воду

Ветерану уже отключали воду без предупреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Журавлево Еткульского района Челябинской области ветерану труда отключили воду. Об этом URA.RU сообщили неравнодушные соседи.

«У ветерана труда без предупреждения перекрыли воду в общем колодце. Аналогичная ситуация была прошлой осенью, тогда жители частного сектора месяц сидели без воды, не зная, в чем они виноваты», — рассказала URA.RU Светлана Б.

Светлана уточнила, что мужчина живет в частном доме и недавно вернулся из больницы после операции. Вода была перекрыта в общем колодце. Соседи предполагают, что рабочие, которые накануне выполняли какие-то работы в этом колодце, что-то нарушили. При этом все счета у ветерана оплачены.

«У него от волнения поднялось давление, а после операции нельзя волноваться. Ветеран не знает, куда бежать и что делать. Я обратилась в соцсети и к главе района с просьбой помочь», — добавила Светлана.

URA.RU направили запрос в пресс-службу Еткульского района. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.