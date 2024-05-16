На параде в Белоруссии впервые покажут российский «Искандер»

В Белоруссии на параде в честь Дня независимости республики 3 июля впервые будет продемонстрирован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерные боевые заряды. Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.
"В параде впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", — говорится в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале. В министерстве уточнили, что на аэродроме «Липки» уже проходит тренировка парадных расчетов механизированной колонны. В репетиции задействовано порядка 300 единиц военной техники.
Грядущий парад в Белорусии посвящен 80-летию освобождения республики от фашистов. В белорусском минобороны сообщали, что в параде будут участвовать более шести тысяч военных и порядка 250 единиц техники. При этом вооружение и техника будет представлена не только Вооруженными силами, но и МВД, МЧС, пограничниками и Следкомом.
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