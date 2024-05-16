На параде в Белоруссии впервые покажут российский «Искандер»

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Комплекс "Искандер" будет впервые продемонстрирован на белорусском параде
Комплекс "Искандер" будет впервые продемонстрирован на белорусском параде Фото:

В Белоруссии на параде в честь Дня независимости республики 3 июля впервые будет продемонстрирован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерные боевые заряды. Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.

"В параде впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", — говорится в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале. В министерстве уточнили, что на аэродроме «Липки» уже проходит тренировка парадных расчетов механизированной колонны. В репетиции задействовано порядка 300 единиц военной техники.

Грядущий парад в Белорусии посвящен 80-летию освобождения республики от фашистов. В белорусском минобороны сообщали, что в параде будут участвовать более шести тысяч военных и порядка 250 единиц техники. При этом вооружение и техника будет представлена не только Вооруженными силами, но и МВД, МЧС, пограничниками и Следкомом.

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В Белоруссии на параде в честь Дня независимости республики 3 июля впервые будет продемонстрирован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерные боевые заряды. Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны. "В параде впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", — говорится в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале. В министерстве уточнили, что на аэродроме «Липки» уже проходит тренировка парадных расчетов механизированной колонны. В репетиции задействовано порядка 300 единиц военной техники. Грядущий парад в Белорусии посвящен 80-летию освобождения республики от фашистов. В белорусском минобороны сообщали, что в параде будут участвовать более шести тысяч военных и порядка 250 единиц техники. При этом вооружение и техника будет представлена не только Вооруженными силами, но и МВД, МЧС, пограничниками и Следкомом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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