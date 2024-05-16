В Златоусте (Челябинская область) 16 мая открыли арт-объект, посвященный земляку и поэту, бывшему секретарю правления Союза писателей СССР Константину Скворцову. Как URA.RU сообщила директор Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ) Марина Пономарева, экспозиция появилась в парке «Крылатко».
«Открыли арт-объект, посвященный земляку, драматургу и поэту Константину Скворцову. На открытии высадили 13 маньчжурских орехов. Это число является символичным и значимым для юбиляра. Сам он посадил одно из деревьев. Также участие в церемонии приняли члены литературного объединения «Мартен» и литстудии «Первоцвет», студенты и учащиеся, представители властей. Были внучка и правнук Константина Васильевича», — рассказала URA.RU Пономарева.
Автором композиции стали мастер производственного обучения Евгений Пономарев и студент Максим Букин. Разработав эскиз, они же выполнили саму работу.
«На изготовление ушло две недели. На всех книгах представлены названия произведений автора. Хотели подчеркнуть близость его творчества Златоусту, малой родине. На развороте книги показан портрет писателя. Работа выполнена в черных и золотых тонах, чтобы показать ценность наследия Скворцова», — пояснил URA.RU Пономарев.
В пресс-службе мэрии рассказали, что вдохновителем появления композиции стала директор ЗТТиЭ. Мероприятие стало одним из череды многих, посвященных 85-летию Скворцова. В городе в настоящее время проходит научно-практическая конференция «Художественный мир Константина Скворцова». Ученые региона рассказывают о творческом наследии драматурга и месте его поэзии в образовательной программе школьников и студентов. Научным руководителем конференции стала кандидат филологических наук Татьяна Соловьева из Челябинского института развития образования.
Детство и юность Скворцова пошли в Златоусте. Здесь он делал первые творческие шаги. Закончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства и Высшие литературные курсы. С 1986 года являлся секретарем правления Союза писателей СССР. В 1997 году стал сопредседателем правления Союза писателей России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!