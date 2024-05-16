В Челябинске за 20 лет почти вдвое снизилось число трехкомнатных квартир

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Виды города. Челябинск, сталинка, вторичка
В Челябинске больше всего просторных квартир было в сталинках, возводимых в 1930-е годы Фото:

В Челябинске с 2004 по 2024 год на 45% снизилось число квартир в домах разной постройки. К такой ситуации привел тренд на уменьшение площади квартир в новостройках, сообщается на портале о недвижимости.

«В Челябинске тренд на уменьшение площади квартир в новостройках привел к резкому снижению доли „трешек“. В недавних новостройках их доля от объявлений 18%, а реальное число многокомнатных объектов, так как такие лоты продаются дольше, скорее всего, не более 15%», — сообщается на портале «Циан».

Как отмечается на портале, больше всего просторных квартир в Челябинске строили в 1930-е годы. В те годы в городе, как и целом по России в сталинках на «трешки» приходилось более половины всех жилых помещений. Впоследствии борьба с архитектурными излишествами снизила их долю в городе до 23%.

На данный момент в городе в локациях с преобладанием недавних новостроек купить «трешку» стало сложно. Такие покупатели иногда покупают две смежные малогабаритные квартиры, но подобные «конструкторы» сложнее ремонтировать и в них, как правило, остается больше неэффективных и темных зон.

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В Челябинске с 2004 по 2024 год на 45% снизилось число квартир в домах разной постройки. К такой ситуации привел тренд на уменьшение площади квартир в новостройках, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске тренд на уменьшение площади квартир в новостройках привел к резкому снижению доли „трешек“. В недавних новостройках их доля от объявлений 18%, а реальное число многокомнатных объектов, так как такие лоты продаются дольше, скорее всего, не более 15%», — сообщается на портале «Циан». Как отмечается на портале, больше всего просторных квартир в Челябинске строили в 1930-е годы. В те годы в городе, как и целом по России в сталинках на «трешки» приходилось более половины всех жилых помещений. Впоследствии борьба с архитектурными излишествами снизила их долю в городе до 23%. На данный момент в городе в локациях с преобладанием недавних новостроек купить «трешку» стало сложно. Такие покупатели иногда покупают две смежные малогабаритные квартиры, но подобные «конструкторы» сложнее ремонтировать и в них, как правило, остается больше неэффективных и темных зон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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